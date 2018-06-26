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Анастасия Волочкова обнародовала причину расставания с бедным женихом
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Анастасия Волочкова обнародовала причину расставания с бедным женихом 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
42-летняя Анастасия Волочкова пролила свет на расставание с женихом.
Еще недавно Анастасия Волочкова купалась в любви и в каждом посте рассказывала, как она счастлива с Михаилом. Пара даже собиралась пожениться, но в итоге у них не срослось. Долгое время Волочкова никак не комментировала разрыв, а недавно и вовсе намекнула на новые отношения. Но в Сети ничего не скрыть. На днях балерина раскрыла причину расставания с программистом. Как оказалось, счастье молодых разрушило не финансовое положение Михаила. Сестра экс-возлюбленного Волочковой разместила пост, в котором сообщила, что брат заскучал. На это заявление отреагировала Анастасия.
— написала Волочкова.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Стоит отметить, что во время романа Анастасии и Михаила фолловеры часто писали, что мужчина любит выпить. Похоже, это и стало одной из причин расставания пары.
Сам Михаил пока никак не отреагировал на заявление бывшей невесты.
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Фото:Instagram
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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