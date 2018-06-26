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Волочкова назвала истинные причины расставания с программистом
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Волочкова назвала истинные причины расставания с программистом 

WomanHit.ru 30 минут назад
Фото: WomanHit.ru
На днях под одной из фотографий системного администратора Михаила Лагина в «Инстаграме» внимательные пользователи нашли комментарий его, судя по всему, уже бывшей возлюбленной Анастасии Волочковой.
В нем она призвала сестру мужчины Людмилу Екатеринчеву следить за тем, чтобы тот был трезв и «оставаться человеком, хотя бы по отношению к женщине, которая ему и вашей семье дарила добро, тепло, любовь и уют». Тем временем на странице самого экс-ухажера дивы появился снимко в компании очаровательной незнакомки с букетами роз у бассейна.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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