Волочкова назвала истинные причины расставания с программистом

На днях под одной из фотографий системного администратора Михаила Лагина в «Инстаграме» внимательные пользователи нашли комментарий его, судя по всему, уже бывшей возлюбленной Анастасии Волочковой.

В нем она призвала сестру мужчины Людмилу Екатеринчеву следить за тем, чтобы тот был трезв и «оставаться человеком, хотя бы по отношению к женщине, которая ему и вашей семье дарила добро, тепло, любовь и уют». Тем временем на странице самого экс-ухажера дивы появился снимко в компании очаровательной незнакомки с букетами роз у бассейна.