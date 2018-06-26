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Волочкова разболтала страшную причину разрыва с возлюбленным
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Волочкова разболтала страшную причину разрыва с возлюбленным 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Все началось с публикации сестры Михаила Людмилы в Instagram, в которой женщина выразила слова поддержки в адрес брата.
— Братик заскучал! Держись, скоро приедем — написала Людмила.
В комментарии к записи пожаловала Анастасия и обвинила бывшего возлюбленного в алкоголизме.
— Заскучал? Так человек добро не ценит. И что с этим сделать? Приезжайте и помогайте. Люда, вы все в моем доме жили. Подскажи братику не бухать и оставаться человеком, хотя бы по отношению к женщине, которая ему и вашей семье дарила добро, тепло, любовь и уют моего дома, — разразилась Волочкова.
Судя по всему, светская дива еще не оправилась сердечных переживаний от разрыва с женихом. Одни пользователи отметили высокомерный тон и грубость Волочковой, другие же поддержали Анастасию.
Мои дорогие, радости вам и любви! #анастасияволочкова
Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)
18 Янв 2018 в 1:06 PST
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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