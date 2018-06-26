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Джастин Бибер «имитирует» роман с Хейли Болдуин, чтобы заставить ревновать Селену Гомес
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Джастин Бибер «имитирует» роман с Хейли Болдуин, чтобы заставить ревновать Селену Гомес 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
На прошлой неделе все западные таблоиды заполонили новости о романе Джастина Бибера и Хейли Болдуин, которые не скрывали своих чувств во время поцелуя на мосту в Нью-Йорке. Многие поклонники музыканта посчитали это слишком неправдоподобным, чтобы быть правдой. Они уверены, что Джастин лишь имитирует роман с моделью, чтобы позлить Селену Гомес и заставить ее ревновать.
На днях на пальце у Хейли было замечено кольцо, которое девушка носит на безымянном пальце, намекая на помолвку с Бибером. Но сам певец никак не комментирует новости о скорой свадьбе, а инсайдеры утверждают, что он и вовсе рад поддерживать эту игру, чтобы злить свою бывшую возлюбленную.
Источники утверждают, что на самом деле Джастин и Хейли — хорошие друзья, а игру в отношения затеяли ради привлечения внимания и некоторых своих личных целей. Как на это все реагирует Гомес, пока непонятно — девушка наслаждается отдыхом в солнечной Италии. Бибер, тем временем, публикует фото и видео с Хейли в Instagram Stories и других соцсетях.
(2) Justin Bieber via Instagram Stories: pic.twitter.com/8hEoARu5wD
— Justin Bieber Crew (@TheJBCrewdotcom) 23 июня 2018 г.
попкорнnews
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