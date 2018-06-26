«Минут 20 эту мысль грел»: НГС нашёл парня, который сделал предложение девушке в День города

Жители Новосибирска Антон Половников и Анастасия Бронникова после Дня города — местные звезды. Вечером 24 июня на Михайловской набережной посреди концерта Антон поднялся на сцену и сделал предложение своей девушке — Анастасия согласилась выйти за него замуж.

Спустя 2 дня НГС разыскал молодую пару и попросил рассказать, как они познакомились и правда ли это был экспромт.

«Мы познакомились в компании [друзей], начали жить спустя два месяца вместе, год провстречались, я понял, что моё.

Решил сыграть свадьбу, жениться. Хотел фотосессию устроить и на фотосессии сделать предложение с обыгрыванием.

Чтобы фотограф нам задавал вопросы, а потом, например, сказал: «Покажите, как вы бы делали предложение». А я стою на коленях уже реально с кольцом», — говорит Антон.

Но по своей неосторожности молодой человек забыл закрыть в интернете вкладки, в которых искал информацию о помолвке, — Анастасия увидела их и поняла, что её ждёт сюрприз. Антону об этом рассказали её подруги — и молодой человек стал искать новые варианты сделать предложение, он хотел, чтобы оно обязательно было сюрпризом.

В воскресенье пара пошла на День города. Вечером они разместились на набережной и смотрели там концерт. На сцене проходили конкурсы, в которых участвовали люди из толпы. В этот момент Антон решил, что тоже может выйти на сцену.

«Минут 20 эту мысль грел. Сказала любимой: «Я отойду сейчас на 5 минут»», — вспоминает Антон. Он отправился к ведущему и попросил, чтобы его пустили на сцену. Ведущий сказал, что выпустит его, когда закончится песня.

Антон вернулся за Настей, сказал, что будет участвовать в конкурсе, и повёл её за собой к сцене.

Ведущий в перерыве вызвал их на сцену. И Антон, пользуясь возможностью, позвал Анастасию замуж — посмотреть, как это было, можно на нашем видео:

Антон также подарил невесте кольцо, которое было сделано на заказ. Это кольцо он получил 5 дней назад и всё время носил в кошельке, чтобы девушка его не нашла.

Сама Анастасия рассказала корреспонденту НГС, что предложение в такой обстановке действительно было для неё неожиданным. «В этот раз было всё сюрпризом, мы на День города не собирались изначально — позвали друзья сходить», — отметила Анастасия.

Она также добавила, что с Антоном они познакомились недалеко от набережной, в парке «Городское начало».

«Мы с друзьями встретились, были общие друзья, как оказалось. Потом оказалось, что мы на заводе вместе работали. Даже оказалось, что примерно в одно время на завод устроились. Но ходили мимо, даже не замечали друг друга. Потом познакомились, стали на заводе видеться чаще и общаться», — говорит Анастасия.

Сейчас Антон работает на заводе Чкалова инженером-технологом, Анастасия ушла на другое предприятие, она работает в финансовой сфере. Пара решила сыграть свадьбу в следующем году — сначала жених и невеста будут копить деньги, чтобы не брать кредит на церемонию. Подробно о празднике они ещё не говорили, но, по словам Анастасии, свадьба планируется в классическом стиле.