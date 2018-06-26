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Китаец хотел сделать предложение и сжег отель
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Влюбленный китаец задумал красиво сделать предложение и сжег отель 

dom.lenta.ru 26 июня 2018
Фото: dom.lenta.ru
Молодой человек по фамилии Чжан из провинции Чжэнцзян на востоке Китая решил сделать эффектное предложение руки и сердца своей девушке. Вместо этого парень устроил пожар, в котором пострадало девять комнат гостиницы. Об этом сообщает портал Shanghai.ist.
Предложение Чжан приурочил к годовщине отношений со своей подругой. Он арендовал номер в отеле, заранее принес и расставил в нем в форме сердца горящие свечи, и пошел встречать девушку. Когда пара подошла к гостинице, номер был охвачен огнем. Причиной возгорания стала одна из свечей — догорев до конца, она прожгла ковер, после чего огонь быстро распространился по комнате.
Из-за сильного задымления несколько постояльцев отеля оказались заблокированы на последнем этаже здания. Для их спасения пожарным пришлось применить автолестницы. Всего от пожара пострадало девять номеров, человеческих жертв нет.
Чжану придется компенсировать отелю причиненный ущерб. Размер назначенной выплаты составляет 250 тысяч юаней (примерно 2,4 миллиона рублей).
Неосторожное обращение со свечами регулярно становится причиной пожара по всему миру. В 2016 году жительница Орловской области устроила пожар, уничтоживший дом на 16 квартир. Причиной стала оставленная в ванной комнате свеча, которую женщина зажгла, чтобы насладиться водными процедурами в романтической обстановке.
Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и забыла погасить свечу. Ранее в том же году во французском городе Руан при пожаре погибло 13 посетителей бара. Причиной возгорания стали свечи, зажженные на праздничном торте.
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Женский форум1  Ещё 2 источника 
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