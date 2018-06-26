Дмитрий Певцов объяснил, что такое настоящая любовь

Актер Дмитрий Певцов уверен, что любовь дана людям от Бога, и является иррациональным чувством.

Певцов объяснила, что люди любят не за что-то, а просто так или вопреки. Несмотря на то, что любят бесплатно, любовь является настоящей работой. Человек должен научить себя терпению, смирению и умению прощать. Любовь нельзя «заморозить» или оставить на какое-то время, без постоянной работы она умрет.

Ненависть же, по мнению Певцова, дана Сатаной, поэтому она рациональна, объективна и направлена на конкретные вещи или людей. Ненавидеть намного легче, считает Дмитрий, но каждый человек должен понимать, что ненависть убивает любовь, поэтому нужно постараться сохранять светлые чувства и бороться с негативными эмоциями.