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Дмитрий Певцов объяснил, что такое настоящая любовь
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Дмитрий Певцов объяснил, что такое настоящая любовь 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актер Дмитрий Певцов уверен, что любовь дана людям от Бога, и является иррациональным чувством.
Певцов объяснила, что люди любят не за что-то, а просто так или вопреки. Несмотря на то, что любят бесплатно, любовь является настоящей работой. Человек должен научить себя терпению, смирению и умению прощать. Любовь нельзя «заморозить» или оставить на какое-то время, без постоянной работы она умрет.
Ненависть же, по мнению Певцова, дана Сатаной, поэтому она рациональна, объективна и направлена на конкретные вещи или людей. Ненавидеть намного легче, считает Дмитрий, но каждый человек должен понимать, что ненависть убивает любовь, поэтому нужно постараться сохранять светлые чувства и бороться с негативными эмоциями.
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