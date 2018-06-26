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Не имеющий пениса с рождения мужчина готовится к первому сексу
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Не имеющий пениса с рождения мужчина готовится к первому сексу 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Рождённый на свет без полового члена мужчина всё-таки сможет заняться сексом впервые в жизни. Пластические хирурги установили ему протез пениса стоимостью 50 000 фунтов. Житель Великобритании Эндрю Вардл несмотря на почтенный возраст в 44 года готовятся к первому в своей жизни занятию сексом. Столь длительная задержка была вызвана вовсе не какими-то религиозными или моральными убеждениями Эндрю, либо его неудачами с поиском партнеров. Он относится к числу немногих людей, которые столкнулись с отсутствием полового члена прямо при рождении. Количество подобных случаев составляет 1 на 20 млн Однако врачи Лондонского университетского госпиталя успешно провели Эндрю последнюю стадию установки импланта пениса стоимостью в 50 000 фунтов. И теперь ничто не мешает мужчине лишиться девственности. Правда, в течение следующих 10 дней ему придется жить в состоянии эрекции, поскольку его имплант сейчас надут, и будет сдуваться постепенно. Врачи рассказали мужчине, что ему нужно подождать 6 недель перед тем, как он займется любовью со своей давней подругой. Успешная фаллопластика, которая включала в себя установку насоса для создания эрекции, поможет Эндрю ощущать то, с чем сталкиваются многие другие мужчины. Англичанин является жертвой экстрофии мочевого пузыря — редкого родового дефекта, при котором этот орган формируется снаружи тела. У Эндрю имеются яички, но нет пениса. Еще ребенком он прошел через хирургическую операцию по созданию искусственного прохода в мочеполовую систему. После этого последовали 15 операций для создания специальной трубки из мочевого пузыря, через которую нормально отходила моча. Эндрю долгое время страдал от проблем с почками. Он находился в таком отчаянии, что даже пытался совершить самоубийство, но в 2012 году врачи дали ему надежду на установку протеза. Лишь в 2014 Эндрю прошёл через первую операцию по удалению стомы, и впоследствии ему потребовалось еще два года для завершения всей этой процедуры. В 2015 пластические хирурги создали основу для пениса из кожи, мышц и нервов левой руки, а также вен в правой руке пациента. В течение следующих трех лет хирурги обсуждали подробности проведения основной операции, пока она всё-таки не состоялась в декабре 2017. Наконец, в прошлую пятницу Эндрю прошёл через последнюю хирургическую процедуру после которой фаллопластика была завершена. Ожидается, что пациент будет испытывать те же самые ощущения при занятиях сексом, как и остальные мужчины с нормальными пенисами. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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