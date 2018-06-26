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Сборная жен футболистов: те, кто всем сердцем болеет за российскую команду
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Сборная жен футболистов: те, кто всем сердцем болеет за российскую команду 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Пока игроки российской сборной по полной программе выкладываются на поле и празднуют выход из группы (пусть и на втором месте), с трибун их поддерживают самые главные болельщицы чемпионата — супруги футболистов. Корреспондент «ВМ» выяснила, кому удалось завоевать сердца героев чемпионата мира.
Супруга вратаря сборной Игоря Акинфеева Екатерина — настоящая украинская красавица. Девушка — профессиональная модель и актриса, а по диплому о высшем образовании — еще и химик. Несмотря на закрытость пары от прессы, кое-что об их отношениях все-таки известно. Например, до встречи с Игорем Екатерина была далеко не самого высокого мнения о спортсменах. А уж об отношениях с одним из них и вовсе речи не шло. Но зрелый подход к жизни, галантность и природное обаяние футболиста покорили девушку практически моментально. Сейчас пара воспитывает двух детей — сына Даниила и дочь Евангелину.
Еще одного вратаря сборной, Владимира Габулова, с трибун поддерживает любимая супруга Кира. С одним из лучших футболистов страны девушка начала встречаться еще в 19 лет, когда на будущую успешную карьеру ее избранника указывали разве что бесконечная преданность любимой игре и проводимые на тренировках практически полные сутки. По словам Киры, родителям Владимир понравился сразу. И матчи с участием супруга девушка смотрит в обязательном порядке. В браке ребята уже около 14 лет. Так что остается пожелать им лишь еще большей любви и семейного счастья!
Кристина Дзюба, жена нападающего российской сборной Артема Дзюбы, познакомилась с супругом на праздновании Нового года в 2012-ом. Ради возлюбленного девушка с легкостью согласилась на переезд из родного Нижнего Новгорода в столицу, где остается его главной опорой и поддержкой по сей день. И даже нашумевшая история с Марией Орзул семейному счастью не помешала. Сейчас пара воспитывает двух сыновей — Артема и Никиту.
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Женский форум
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