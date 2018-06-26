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Волочкова обижена на бывшего
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Волочкова обижена на бывшего 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Анастасия Волочкова все чаще появляется в скандальной хронике и, не стесняясь, рассказывает о своих любовных и постельных похождениях. Не так давно она проводила время с мужчиной по имени Михаил. Неизвестный, как выяснили поклонники, работал программистом и таких баснословных заработков как балерина не имел. Не мог он и преподносить роскошные подарки, к которым привыкла дама. Вместе их держала любовь.
Не так давно пара рассталась. В своем инстаграме Анастасия пытается показать, что она все равно любима и счастлива, и долго без ухажера сидеть ей не пришлось. При этом балерина мониторит социальные сети Михаила и его родственников. На странице сестры мужчины она оставила гневный комментарий.
«Подскажи братику не бухать и оставаться человеком, хотя бы по отношению к женщине, которая ему и вашей семье дарила тепло»
Балерина обижена на Михаила. Она считает, что он был недостаточно благодарен ей за все предоставленные блага и любовь. Обида настолько сильна, что своего нового поклонника в недавнем интервью Анастасия, оговорившись, назвала именем бывшего.
Социальная пропасть между Волочковой и Михаилом действительно большая, но в последние годы дива часто позволяет себе подобные связи. Она находит мужчин, которые не только не соответствуют ее статусу, но и банально, не уважают женщину.
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Женский форум
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