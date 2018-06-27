Ещё
Серсея Ланнистер из «Игры Престолов» пустила по миру бывшего мужа [Фото]
Далее:
Читайте также:
Ещё

Серсея Ланнистер из «Игры Престолов» пустила по миру бывшего мужа [Фото] 

Пятый канал 20 часов назад
Фото: Пятый канал
Актриса Лина Хиди, известная по роли правительницы Семи Королевств в сериале «Игра Престолов», оставила без гроша бывшего мужа, с которым разошлась в 2011 году после четырех лет брака.
Как сообщает The Sun, 39-летний бывший стилист Питер Лофан был замечен на одной из улиц британского города Лидс с гитарой в руках — он пел песни Джеймса Бланта и Майкла Бубле, чтобы заработать на жизнь. Друзья Лофана рассказывают, что длительный бракоразводный процесс практически разорил его.
— Последние несколько лет Питер был уничтожен в финансовом отношении. Это было очень тяжело для него, но он борется. Он перешел от жизни миллионера в Голливуде к жизни в Лидсе. Его друзья беспокоятся о том, как он справляется, — сказал собеседник издания.
По его словам, сердце Питера было разбито всем произошедшим с ним; он не смог заставить себя вернуться к стрижке волос и вынужден жить на пособие и петь на улице, чтобы прокормить себя.
Ирландец Питер Лофан и английская актриса Лина Хиди поженились в 2007 году, через три года у них родился сын, но еще год спустя супруги разошлись, и между ними начался жесткий судебный процесс.
Ранее Пятый канал рассказывал о начале работы над приквелом «Игры престолов». Известно, что новый телесериал не выйдет в эфир ранее 2020 года и расскажет о том, как мир скатился «из золотого века Героев» в «самый свой темный час».
Пятый канал: последние новости
Самая обаятельная и привлекательная, или Как найти мужа-иностранца на ЧМ-2018 СМИ: Бывшая жена хоккеиста Радулова беременна от женатого мужчины Волочкова разболтала страшную причину разрыва с возлюбленным
Женский форум  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу8
Наболело: «Очень жалею, что вышла замуж»26
Как выглядели российские звезды до пластики16
Женские недостатки, от которых мужчины без ума22
Как оральный секс влияет на женскую красоту69
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:33
Что известно о работе мозга
Здоровье
07:15
Самые нелепые требования музыкантов
Звёзды
00:04
Фанаты шутят над грудью Ратаковски
Звёзды
03:57
Спецслужбы учат видеть человека насквозь
Психология
09:47
Знаменитости, которые отреклись от своих родителей
Звёзды
13:28
Как выглядят дочки голливудских звезд
Звёзды Дети
00:39
Роза Сябитова разозлила фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение