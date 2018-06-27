Серсея Ланнистер из «Игры Престолов» пустила по миру бывшего мужа [Фото]

Актриса Лина Хиди , известная по роли правительницы Семи Королевств в сериале «Игра Престолов», оставила без гроша бывшего мужа, с которым разошлась в 2011 году после четырех лет брака.

Как сообщает The Sun, 39-летний бывший стилист Питер Лофан был замечен на одной из улиц британского города Лидс с гитарой в руках — он пел песни Джеймса Бланта Майкла Бубле , чтобы заработать на жизнь. Друзья Лофана рассказывают, что длительный бракоразводный процесс практически разорил его.

— Последние несколько лет Питер был уничтожен в финансовом отношении. Это было очень тяжело для него, но он борется. Он перешел от жизни миллионера в Голливуде к жизни в Лидсе. Его друзья беспокоятся о том, как он справляется, — сказал собеседник издания.

По его словам, сердце Питера было разбито всем произошедшим с ним; он не смог заставить себя вернуться к стрижке волос и вынужден жить на пособие и петь на улице, чтобы прокормить себя.

Ирландец Питер Лофан и английская актриса Лина Хиди поженились в 2007 году, через три года у них родился сын, но еще год спустя супруги разошлись, и между ними начался жесткий судебный процесс.

Ранее Пятый канал рассказывал о начале работы над приквелом «Игры престолов». Известно, что новый телесериал не выйдет в эфир ранее 2020 года и расскажет о том, как мир скатился «из золотого века Героев» в «самый свой темный час».