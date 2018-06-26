Звезда «Игры престолов» за несколько лет превратила мужа-миллионера в попрошайку

Бывшего мужа актрисы Лины Хиди нашли на улице британского города Лидс, играющим на гитаре за милостыню. До свадьбы с артисткой 39-летний Питер Лофран жил в Голливуде, сообщает The Sun со ссылкой на источник.

«Питер полностью исчерпал свои финансы за последние несколько лет. Ему пришлось очень нелегко, как и сейчас. Он перешел от жизни миллионера в Голливуде к жизни на пособие в Лидсе», — рассказал собеседник журналистов.

Лофран и Хиди поженились в 2007-м, в 2010-м у них появился сын. Супруги подали на развод спустя год, их расставание сопровождалось длительным судебным процессом. Отмечается, что друзья Лофрана создали страницу на сайте GoFundMe, где попросили соболезнующих помочь мужчине оплатить его расходы на судью.

Лина Хиди — английская актриса, получившая мировую известность благодаря исполнению роли Серсеи Ланнистер в фэнтезийном сериале «Игра престолов».