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Ник Джонас отдыхает на Гоа с семьей Приянки Чопры
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Ник Джонас отдыхает на Гоа с семьей Приянки Чопры 

Sunmag 38 минут назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Похоже, у этих двоих все серьезно! Сперва Ник и Приянка побывали на свадьбе его сестры Рейчел, где Джонас познакомил девушку со всей своей семьей, а теперь влюбленные отправились на родину Приянки — в Мумбай, где она, в свою очередь, представила юношу родным. Судя по всему, знакомство прошло на ура, потому что одной большой дружной компанией Ник, Приянка и ее семейство из Мумбая все вместе отправились на Гоа. По словам источника, Ник очень понравился Мадху — маме Приянки, и они отлично поладили (как, впрочем, и Приянка с мамой Ника).
В первый раз вдвоем 25-летний музыкант и 35-летняя актриса были замечены только в конце мая, но теперь, можно сказать, их отношения обрели официальный статус: недавно Ник выложил в Stories трогательное коротенькое видео, которое сопроводил эмодзи с влюбленными глазами и подписью «Она». Роман развивается настолько быстро, что поклонники пары уже строят предположения о скорой свадьбе… Правда, не стоит думать, что все произошло как по волшебству: все же Ник с Приянкой, как выяснилось, общались и дружили уже довольно давно и хорошо друг друга знают. Просто они не сразу решили перевести отношения на новый уровень.
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