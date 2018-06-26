Бывшие супруги поделили офис после развода, построив в нем стену

В Самаре после развода бывшие супруги не смогли поделить офис, который они купили, будучи в браке, пишет kp.ru

Суд обязал мужчину освободить половину офиса, однако он не спешил выполнить его решение.

Тогда на помощь женщине пришли судебные приставы. После их предупреждения экс-супруг освободил от своих вещей кабинеты своей бывшей жены, а также разделил электрические системы в офисе

Как только это произошло, жительница Самары выстроила стену между своей частью офиса и помещением бывшего мужа, а также сделала к себе отдельный вход, отмечает издание.