Бывшие супруги поделили офис после развода, построив в нем стену 

В Самаре после развода бывшие супруги не смогли поделить офис, который они купили, будучи в браке, пишет kp.ru.
Суд обязал мужчину освободить половину офиса, однако он не спешил выполнить его решение.
Тогда на помощь женщине пришли судебные приставы. После их предупреждения экс-супруг освободил от своих вещей кабинеты своей бывшей жены, а также разделил электрические системы в офисе
Как только это произошло, жительница Самары выстроила стену между своей частью офиса и помещением бывшего мужа, а также сделала к себе отдельный вход, отмечает издание.
Ранее «Ридус» писал, что в январе нынешнего года жительница Мурманской области отсудила при разводе у мужа входную дверь в квартиру.