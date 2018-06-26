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Карди Би подтвердила слухи о своей свадьбе с рэпером Offset
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Карди Би подтвердила слухи о своей свадьбе с рэпером Offset 

FashionTime 30 минут назад
Фото: FashionTime
Автор: Ксения Лапаткова
Вчера, 25 июня, в своем твиттере Карди Би официально подтвердила, что еще в сентябре 2017 года она вышла замуж за репера Offset из хип-хоп трио Migos. Она написала:
«Есть много вещей, которыми я делюсь с миром, но есть и те, которые мне хочется оставить для себя. Моя свадьба была как раз одной из таких вещей. Однажды сентябрьским утром мы проснулись и решили пожениться. Были только мы вдвоем и мой двоюродный брат. Я сказала «да» без кольца, платья и макияжа».
В конце твита Карди рассказала, что после официального торжества Offset все-таки исполнил ее девичью мечту и во время одного из своих концертов встал на колено, чтобы подарить кольцо.
Напомним, в апреле певица объявила о своей беременности. Совсем скоро у нее родится дочка.
Карди Би и Offset
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