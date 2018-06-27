Избранницу Гогена Солнцева убил «битцевский маньяк»

Эпатажный экс-участник проекта «Дом-2» Гоген Солнцев и его новоиспеченная супруга Екатерина Терешкович стали героями нового выпуска ток-шоу «Прямой эфир». Из-за 26-летней разницы в возрасте этот брак вызвал массу споров у близких пары, коллег и, конечно, простых обывателей.

В беседе с Андреем Малаховым шоумен разоткровенничался и сообщил, что ранее он пережил смерть двух бывших девушек, что не могло не отразиться на его психоэмоциональном состоянии. По его словам, одна из них стала жертвой «битцевского маньяка», а другая погибла в ДТП. Это спровоцировало у артиста тяжелую депрессию.

«Но потом появилась Катя. Она стала окружать меня заботой, вниманием, готовила для меня. В итоге я смог вернуться к нормальной жизни», — утверждает Гоген. Однако его мама Людмила Васильевна по-прежнему не верит в их любовь, называя невестку энергетическим вампиром.