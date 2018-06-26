Шоумен Гоген Солнцев потерял возлюбленную: девушка стала жертвой Битцевского маньяка

12 апреля 37-летний Гоген Солнцев женился на своей 63-летней избраннице — Екатерине Терешкович. Сразу после бракосочетания законные супруги улетели в совместное путешествие на Кипр, а потом в Сочи. Вернувшись из отпуска, супруги пришли в студию программы Андрея Малахова «Прямой эфир», где Екатерина впервые после свадьбы должна была встретиться со своей свекровью. Правда, с первых минут появления в студии женщина набросилась на невестку с обвинениями.

«Ты старая вешалка, отвали от моего сына. Что ты пристала к молодому парню? Отсядь от него, не питайся его энергией. Илюша, зачем ты на ней женился? Какое у тебя будущее будет? У тебя не будет детей. Она же не сможет ему родить, а ему нужно нормальное будущее. Чтобы дети были, семья», — не скрывала эмоций Людмила Васильевна. Такие слова Терешкович обидели, но она не стала ввязываться в конфликт и тактично ответила обидчице.

Мать Гогена Солнцева набросилась на невестку с обвинениями/Фото: кадр из передачи

Сам Гоген Солнцев встал на защиту супруги. По его словам, лишь в браке с Екатериной он обрел счастье. Предыдущие отношения, увы, закончились для него трагедией. Одна из возлюбленных Гогена Солнцева стала жертвой Битцевского маньяка, а другая — погибла в ДТП.

"Мы встречались года три, но знакомы были лет 15, не меньше. Я Галю очень любил и, конечно, ее смерть стала для меня полной неожиданностью. Ее убил Битцевский маньяк. Когда я узнал про это, был просто шокирован. Это был настоящий кошмар, очень тяжелая депрессия. Но потом появилась Катя. Она стала окружать меня заботой, вниманием, готовила для меня. В итоге, я смог вернуться к нормальной жизни», — признался Гоген.

Одна из возлюбленных Гогена Солнцева стала жертвой Битцевского маньяка/Фото: кадр из передачи

Родительница экс-участника «Дома-2» была шокирована такими подробностями жизни сына, о которых она раньше никогда не слышала, однако принимать невестку, с которой Гоген наконец обрел счастье, все равно отказалась.