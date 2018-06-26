«Кручу ее, как жонглер на арене»

Девушки более подкованы в вопросах интимной жизни, чем мужчины, утверждают сексологи. Между тем, это не мешает им совершать в постели ну очень глупые промахи, от которых у кавалеров пропадает всякий настрой, а порой и вовсе возникает чувство страха и неуверенности в себе. Anews приводит несколько распространенных женских ошибок в сексе, которых стоит избегать, чтобы не разрушить отношения.

Все цитаты в тексте взяты с форумов и из соцсетей.

«Да какая красота у голой женщины может быть?»

Некоторые женщины свято верят, что каждый мужчина люто хочет как можно быстрее увидеть их голыми. Разумеется, есть ситуации, когда каждая секунда дорога. Но если история происходит не в пляжной кабинке для переодевания, скорость расставания с одеждой только навредит.

«Не нравится, что женщина, приняв душ, сбрасывает халат и вот она вся во всей красе — бери, не хочу. Да какая красота у голой женщины может быть? Во-первых, ее для этого на каблук надо поставить, колготки ей натянуть, чтобы все там на ногах прикрыть, да и что показывать все сразу то. Элементы игры должны же какие-то быть. Я сам зубами с тебя эти трусики сорву, мне же так интереснее. Не понимают».

«Зачем там кремами мазать?»

Волноваться по поводу естественного запаха своего тела свойственно многим женщинам. Иногда переживания бывают настолько сильными, что выливаются в попытку «улучшить» себя. Например, облиться с ног до головы духами, не забыв про интимные места, или измазаться пахучим кремом. Разве могут испортить картину фруктовые нотки, древесина или чувственная магнолия — рассуждают женщины.

anews

«Вот скажите на милость, зачем же там какими-то кремами или духами мазать? Всю прелесть куни этими духами или мазями убивает напрочь!».

«Женщины напрасно стараются убить нормальный запах своего тела. Это противоестественно, словно с надухарившейся куклой обнимаешься».

«Должен догадаться»

Если скажу, как нравится, а как не нравится — он обидится. Наверняка примерно на таких мыслях ловила себя почти каждая женщина. Молчать и не указывать на ошибки партнера, которые можно легко скорректировать разговором, тоже ошибка.

«Ужасно, когда девушке что-то не нравится, а она молчит или делает вид, что нравится. Это как бы унижает, словно мужик — дурак. Если еще потом это факт вскрывается, вообще караул. При этом когда женщина ничего не скрывает, типа боится обидеть, а говорит, как надо— вот это круто, знаешь, куда нужно двигаться».

«Должна и партнеру помогать и себе тоже. Не дело когда вы лежите и хотите чтобы вокруг вас крутились. Обидно когда вы не проявляете инициативы!».

«Точно не расстроюсь, если девушка попросит еще»

Часто женщины откровенно стесняются потребовать у мужчины «продолжения банкета» после финала. Мол, он устал, как можно, разве я эгоистка или нимфоманка? Большая ошибка. Требовать или хотя бы намекать на продолжение, если очень хочется, можно и нужно.

«Раз, второй, хочется еще, а она лежит и ждет когда встанет (медитирует). Почему самой не начать возбуждать мужа?».

«Может, я и устал, но точно не расстроюсь, если девушка попросит еще. Это даже подстегнет, она даст понять, что ей хорошо со мной».

«Как пластилин»

С одной стороны, забота о партнере — это прекрасно. Но только не когда она перерастает в бездумное потакание его прихотям и полнейшее игнорирование своих желаний. Наивно полагать, что кукла без права голоса и собственного мнения, которая только и годится для переворачивания с одной стороны на другую, будет нравиться мужчинам.

anews

«Девушка очень красивая. 3,5 года вместе, думал "расшевелю". Бесполезно. Просто кручу ее, как жонглер на арене, а она только как податливый материал со всем соглашается».

«Иногда действительно хочется, чтобы женщина была послушной и готовой на все. Но не всегда, если она как пластилин постоянно — это надоедает, становится скучно».

«По штатному расписанию»

Пресловутая фраза «голова болит» не всегда означает, что женщина увиливает от секса. Голова действительно может болеть. А еще может банально отсутствовать настроение и желание. Переступать через себя в такие моменты, чтобы не обидеть мужчину — глупо. Секс через не хочу будет непременно ужасен.

«Не понимаю, если она не хочет, можно просто сказать, а не делать одолжения. А так типа — ну давай, побыстрее только. Ощущение, словно ты собака, которая выпрашивает кость, а она тебе ее бросает из жалости».

«Под одеяло, как в советские времена»

И про стеснительность. Искать и прятать недостатки своего тела женщины умеют мастерски. И не только от посторонних, но и собственного партнера. Якобы чем меньше мужчина будет знать и видеть, тем лучше. Секс в этом случае, когда дело не обходится без раздеваний, не исключение.

«Девушка боится показаться при мне голой. Даже ложась в постель, выключает свет и под одеяло, как в советские времена, под одеялом раздевается, чтобы я ее не видел… Порядком уже начало это парить… Я сам очень люблю секс, и были девушки, с кем вытворяли нереальное, всегда были открыты друг перед другом, и я об этом ей намекаю, что мне может надоесть и я могу уйти от тебя, не понимает… ».

«Она стесняется показать свои интимные места! Раньше даже передо мной не могла переодеться! Уходила в ванную или другую комнату! Говорит, что стесняется! Это бесит. Я на нее не давлю, стараюсь сильно не акцентировать внимание, когда она раздевается».

Каждые отношения уникальны, но есть один универсальный момент. Чтобы в сексе была гармония, необходимы усилия обоих партнеров. Хорошо, если есть возможность следовать обкатанным правилам, помогающим оставаться на одной волне и дополнять друг друга.