Канье Уэст рассказал, почему Ким Кардашьян захотела с ним развестись

37-летняя звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян (Kim Kardashian) уже четыре года состоит в браке с известным исполнителем Канье Уэстом (Kanye West). Еще до свадьбы она подарила своему избраннику дочь Норт, а в 2015 году у них родился сын Сейнт. Недавно третьего ребенка для пары выносила суррогатная мать. В январе этого года на свет появилась их дочь Чикаго. Несмотря на это, в последнее время часто появлялись слухи о том, что в семье звезд проблемы. Якобы они готовятся к разводу.

В недавнем интервью Канье подтвердил, что у него действительно был кризис в отношениях с женой. Он признался, что Ким хотела с ним развестись. Рэпер рассказал, что послужило поводом для ссоры. По его словам, недопонимание произошло после того, как он выступили на TMZ Live. Тогда артист заявил, что рабство было осознанным выбором людей. Его высказывание не понравилось ни только его поклонникам, но и супруге. «Все в один момент стало плохо, и я это ощущал. Мне было не по себе, и я начал разговаривать с другими членами нашей семьи и интересоваться их мнением», — поделился Канье.