Полвека вместе: 2 пары, которые прожили вместе всю жизнь и не развелись

Галина, 71 год, Николай, 73 года В браке 52 года

Рассказывает Галина: «Мы познакомились, когда мне было 15 лет. Коля видный парень был в молодости, все девчонки за ним бегали. Он выносил на площадку проигрыватель и устраивал танцы, все собирались. На гитаре хорошо играл, ходил в красной рубахе. Так получилось, что из всех девушек выбрал меня, а я всё нос воротила, не хотела. Он спел мне песню: „Подарю платочек красивей огня. Галька, не будь дурочкой, полюби меня“, я и полюбила. Поженились, хотели прям в 16, но родители не разрешили, дождались 18 лет. Свадьба была, 9 февраля 1966 года, платье мне сшила тётя, белое капроновое. Мать назвала аж 40 человек; помню, подарили нам 7 рублей и 40 копеек. А вообще, кто что приносил — салфетки, ситец три метра, Кольке рубах белых штук пять деревенские привезли, обещали козу с овцой, до сих пор не подарили. После свадьбы мы жили все вместе в одной комнате вместе с его матерью и отчимом. Кровати друг напротив друга стояли, у нас старая, скрипучая была, на ней повернуться страшно было, не то что любовью заниматься. Это потом уже нам квартиру дали, мы съехали.

Мы друг друга очень любим, до сих пор. В этом и весь секрет. Любовь — самое важное в отношениях, и доверие. Мы оба вспыльчивые, но уступаем. Умеем прощать, если по-настоящему любишь — простишь что угодно. Я постоянно деду говорю, что люблю его, он тоже говорит, что любит. Хотя, может, врёт, я не знаю. Гуляем когда, какая-нибудь молодуха прицепится, так и охота в глаз дать. Меня тоже дед до сих пор ревнует к каждому столбу.

У нас не принято разводиться было, времена другие были. Я знала, что мои обязанности как жены — чтобы чисто в доме было, приготовлено, пироги тазами, компоты ведрами, старалась повкуснее приготовить, чтобы мужу домой хотелось после работы, а не пиво пить с мужиками у пивнушки. Он даже хвастался — у меня Галька беляшей настряпала, я домой. Дома уютно должно быть, женщина должна поддерживать и сохранять семейный очаг, это основное. Женщина если мужа любит, должна знать все, что он наперёд думает, понимать его.

Женщина не должна опускаться, всегда должна следить за собой. Красивая жена — гордость для мужчины. В любой ситуации нужно оставаться женщиной, даже если работы полно, — всегда нужно сделать прическу, нарядиться, накраситься. Я всегда крашусь и никогда не хожу перед мужем как попало. Расходятся почему сейчас — нет взаимопонимания или любви. Не умеют друг с другом разговаривать сейчас люди, оттого и уходят. Сейчас столько всего, уйти куда угодно можно, а у нас не было ничего, только дом. Нам даже просто отдохнуть некуда сходить было, в рестораны — дорого. С детьми в парк ходили, за всю жизнь один раз в санаторий съездили. Если заходит речь о разводе — не стоит скоропостижно хватать вещи и убегать. Я за всю жизнь тоже уходить несколько раз хотела, однажды из-за того, что дед меня в карты 10 раз обыграл, обдурил меня. Я ходила в ЗАГС, узнавала, как нам развестись. Мы, женщины, эмоциональны. Так не принимают решения, нужно выдохнуть, успокоиться. Семь раз отмерь, как говорят. Один раз разведешься — всё, два раза в одну реку не входят. Помиритесь, всё равно это будет вспоминаться. Не получается самим договориться — можно с друзьями обсудить, с родственниками, сесть друг против друга и высказать всё, что накипело.

Чаще что происходит: стали разными людьми, интересы разошлись. Вы же любили друг друга, когда сходились, сделайте так, чтобы интересы сошлись снова, найдите причину разлада, разговаривайте, не молчите. Замуж ты вышла не просто так, не сразу он тебе чужой стал, без любви замуж не выходят. Бывают, конечно, браки по расчету, но это несчастные люди. Раньше как у нас было — с милым рай и в шалаше, и не гнались мы за деньгами, подарили 7 рублей на свадьбу, мы и рады».

Людмила, 59 лет, Борис, 63 года В браке 41 год Рассказывает Людмила: «За мной тогда другой парень ухаживал, Серёжка. А Борис только из армии вернулся. Серёжка говорит ему: „Пошли со мной, там девчонки все хорошие, познакомлю“. Так и познакомились, общаться начали. Борис ухаживать начал за мной, я самой красивой девушкой была. Придут — а я возьму на мотоцикл к Серёжке сяду и уеду. Борис ждет. За ним другая девушка бегала, а он меня выбрал. Так и начали дружить, цветы дарил, пионы. Год провстречались, потом заявление подали. Свадьба была, поженились 5 февраля 1977 года во Дворце. У меня и платье было, специально заказывали, три дня гуляли у матери Бориса в доме, отмечали, народу много было.

В то время даже мыслей не было расходиться, женились раз и на всю жизнь. Развод считался за позор. Ругались, все же ругаются, и мы тоже, но нужно на уступки идти. Мать говорила мне: „Сама выбрала, никто не заставлял“. А ведь Борис не сразу всем понравился. Какая ссора — всегда нужно разговаривать, не молчать.

Нас как учили: чтобы дома чисто всегда было, еда была. Время вместе проводить нужно, выходные, отпуск — вдвоем, так ведь интереснее. Сейчас молодёжь как — не успели сойтись, один в одну сторону, другой в другую, по отдельности отдыхать ездят, по ночам гуляют, а нужно же вместе.

Женщина всегда должна быть поддержкой и опорой своего мужчины. Друг о друге заботиться нужно, особенно сейчас, кому мы нужны, кроме друг друга. Прежде чем разводиться, нужно всё взвесить, поговорить, обсудить — рубить с плеча точно не стоит, спокойно, без ругани. А если понимаешь, что совсем разные люди, то лучше честно признаться, зачем друг друга мучить. Сейчас молодёжь вместе сначала живут, притираются, у нас такого не было, нужно было жениться. Сейчас время есть понять, стоит связывать свою жизнь с человеком или нет.

Не стоит о своих переживаниях и проблемах рассказывать подругам. Настоящая крепкая дружба — большая редкость. Лучшие подруги самые первые под мужика ложатся. Специально гадости делают, масла в огонь подливают, — если я одна, то почему тебе хорошо должно быть. Моя мать всегда говорила: „Лучшая подружка — твоя подушка“».

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