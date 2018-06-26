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Наталья Власова откровенно рассказала о разводе
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Наталья Власова откровенно рассказала о разводе 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Наталья Власова наконец-то рассказала, что послужило причиной развода с супругом, с которым она более 20 лет прожила душа в душу.
Артистка призналась, что со временем они с возлюбленным перестали относится друг к другу с трепетом и нежностью, как это было раньше. Их совместная жизнь все больше начинала напоминать жизнь соседей, которые живут каждый своей жизнью и общаются по привычке.
Власова ни о чем не жалеет, ведь в их браке родилась Пелагея, к тому же супруг артистки всегда поддерживал ее во всех начинаниях и старался помогать справляться с трудностями на пути к успеху.
К решению о разводе пара пришла еще в прошлом году, а вот поставить точку окончательно им удалось только весной 2018 года.
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