«Джен, прости!»: Джастин Теру съезжается с Эммой Стоун

Ваш муж и ваша подруга вместе — пожалуй, это ночной кошмар любой женщины. Для Дженнифер Энистон он может стать явью. Дело в том, что ее экс-супруг Джастин Теру загулял с подругой семьи Эммой Стоун : в прошлом месяце они вместе отдыхали во Франции, в этом их регулярно видят в Нью-Йорке, а теперь, говорят, они и вовсе собираются жить вместе!

«Джастин сказал друзьям, что, хотя он считает своим домом Нью-Йорк, он хочет перебраться в Лос-Анджелес к Эмме, — рассказал прессе человек, знакомый с ситуацией. — Бедной Джен никак не выдохнуть. Конечно, она станет всячески избегать их, как это было с Брэдом Питтом Анджелиной Джоли ». И все бы ничего, только Эмма Стоун и Дженнифер Энистон живут в одном районе, так что шансы не встретиться стремятся к нулю.

Напомним, что Энистон и Питт были женаты с 2000 по 2005 год и развелись из-за романа последнего с коллегой по фильму «Мистер и миссис Смит». С Теру звезда «Друзей» прожила в браке два года, а всего — без малого семь лет. Их расставание произошло относительно недавно, в феврале этого года. Истинные причины прессе неизвестны.