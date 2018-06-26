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Галина Чиблис счастлива в личной жизни
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Галина Чиблис счастлива в личной жизни 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Самый романтичный проект этого года «Холостяк» с Егором Кридом завершился уже почти месяц назад. За сердце молодого человека боролось девушек, а в финале остались Виктория Короткова и Дарья Клюкина.
Галина Чиблис, к слову, самая молодая участница проекта, покинула шоу за шаг до финала. Егор признался, что испытывает к девушке лишь дружеские чувства.
Известно, что после окончания Холостяка Галя начала встречаться с рэпером. Чиблис почти сразу подтвердила слухи о романе с артистом и даже снялась в его музыкальном клипе. А это видео, в свою очередь, прокомментировал Егор Крид:«Не упади парень! Держись за ее задницу».
Поклонники девушки рады, что Галя смогла остаться с Егором друзьями и наконец счастлива в новых отношениях.
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