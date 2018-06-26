Галина Чиблис счастлива в личной жизни

Галина Чиблис, к слову, самая молодая участница проекта, покинула шоу за шаг до финала. Егор признался, что испытывает к девушке лишь дружеские чувства.

Известно, что после окончания Холостяка Галя начала встречаться с рэпером. Чиблис почти сразу подтвердила слухи о романе с артистом и даже снялась в его музыкальном клипе. А это видео, в свою очередь, прокомментировал Егор Крид:«Не упади парень! Держись за ее задницу».

Поклонники девушки рады, что Галя смогла остаться с Егором друзьями и наконец счастлива в новых отношениях.