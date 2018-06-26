«Мы жили вместе — и вместе мы умрем»: реальная трогательная история любви с затонувшего «Титаника»

Всем известна трагическая история «Титаника», в том числе и благодаря одноименному фильму с Ди Каприо и Кейт Уинслет . Однако трогательная история любви непосредственно на корабле, идущем на дно, имела место и в реальной жизни, и ее даже упомянули в оригинальной кинокартине. Ида и Исидор Штраус всю жизнь прожили душа в душу, а в моменты разлуки влюбленные активно писали письма. Последний совместный кадр влюбленных получен именно на «Титанике», посредством которого супруги надеялись вернуться домой в Европу. Когда вода заполняла помещения лайнера, Штраусы не смогли оставить друг другу, решив провести последние минуты вместе. Поскольку супруги были состоятельными, вполне могли обеспечить себе каюту в первом классе «Титаника». Исидор Штраус был весьма известным предпринимателем, выступая также одним из владельцев сети универмагов «Macy's». К моменту кончины, настигшей его в 67-летнем возрасте, мужчина был миллионером. Ида встретила будущего мужа в ту пору, когда ей исполнилось 22, а в браке у пары родились семеро детей. Фактов об их совместной супружеской жизни, к несчастью, не так много, но известно, что Штраусы любили друг друга, а когда им приходилось разлучаться, то писали письма на ежедневной основе, описывая, что с ними происходило. Весной 1912 супруги вместе ступили на борт «Титаника», поселившись в роскошной каюте. На корабле они решили сделать фото, а фотограф сошел с лайнера за несколько дней до трагедии, пока Штраусы продолжили свой путь. После столкновения с айсбергом экипаж утвердил решение сперва обеспечить эвакуацию детей и женщин, и для Иды имелось место в шлюпке, как и для других пассажиров первого класса. Однако дама решительно отказалась уходить, понимая, что ее супруг не сможет последовать за ней. Свидетелем сцены стал выживший полковник Арчибальд Граси позже делился, что он предложил Исидору обратиться напрямую к капитану «Титаника», чтобы получить шанс уехать с женой, но мужчина отказался. Он заявил, что окажется в шлюпке не раньше, чем будут спасены остальные.

Ида заметила, что вместе с ними осталась их горничная, и, поскольку у нее не имелось места в первом классе, на шлюпку женщину не пускали. Тогда она накинула ей на плечи свою дорогую шубу и настояла, чтобы та заняла ее место на лодке. «Мы жили вместе — и мы умрем вместе», — это последнее, что услышала горничная, расставаясь со Штраус. Видели супругов в последний раз, когда они стояли на палубе, держась за руки и прижимаясь друг к другу. Скончались влюбленные вместе, когда «Титаник» скрылся под толщей воды. Тело Исидора впоследствии было найдено, его жены — нет. Его останки родственники транспортировали в Нью-Йорк, оставив в фамильном склепе, сохранив также место для Иды.

Чета Штраус, между тем, упоминается даже в ленте «Титаник», где супругов изобразили как пожилую пару, которая принимала смерть, лежа в объятиях друг друга на кровати.