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«Картонный» фанат: на девушку обрушилось общественное давление и меня отпустили
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«Картонный» фанат: на девушку обрушилось общественное давление и меня отпустили 

Чемпионат.com 40 минут назад
Ставший популярным в Интернете болельщик из Мексики Хавьер рассказал, почему его девушка всё-таки решила отпустить его на чемпионат мира — 2018.
Напомним, мексиканский фанат не смог приехать на мундиаль из-за запрета второй половины. Тогда его друзья вырезали его фигуру в полный рост из картона, назвали его «картонным Хавьером», и стали возить с собой на матчи чемпионата мира. Накануне мужчина прибыл в Россию.
«Девушка не обижается, что я приехал. У нас всё в порядке. На неё обрушилось большое общественное давление, и она сказала: «Ладно, ты можешь поехать». Она даже посмеялась, когда я стал знаменитостью в России. Я тоже не обиделся на шутку друзей, мне было очень смешно. Это же круто! Сейчас я счастлив, мне очень нравится в Екатеринбурге. Мы добирались сюда 42 часа. Конечно, мы устали.
Меня не хотели отпускать, потому что в России очень красивые девушки? Нет, это не было причиной, но ваши девушки действительно прекрасны", — приводит слова Хавьера E1.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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