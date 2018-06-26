«Картонный» фанат: на девушку обрушилось общественное давление и меня отпустили

Ставший популярным в Интернете болельщик из Мексики Хавьер рассказал, почему его девушка всё-таки решила отпустить его на чемпионат мира — 2018.

Напомним, мексиканский фанат не смог приехать на мундиаль из-за запрета второй половины. Тогда его друзья вырезали его фигуру в полный рост из картона, назвали его «картонным Хавьером», и стали возить с собой на матчи чемпионата мира. Накануне мужчина прибыл в Россию.

«Девушка не обижается, что я приехал. У нас всё в порядке. На неё обрушилось большое общественное давление, и она сказала: «Ладно, ты можешь поехать». Она даже посмеялась, когда я стал знаменитостью в России. Я тоже не обиделся на шутку друзей, мне было очень смешно. Это же круто! Сейчас я счастлив, мне очень нравится в Екатеринбурге. Мы добирались сюда 42 часа. Конечно, мы устали.

Меня не хотели отпускать, потому что в России очень красивые девушки? Нет, это не было причиной, но ваши девушки действительно прекрасны", — приводит слова Хавьера E1.