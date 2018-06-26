Отношения (почти) без интима: 5 откровенных историй асексуалов

Асексуальность — это ориентация, которая для многих остается непонятной. В отличие от безбрачия, это не выбор и не образ жизни, а именно ориентация, которую сложно переломить. Тем не менее асексуалы могут заводить любовные отношения. И вот что они сами об этом рассказывают.

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«Вообще, у нас все как в обычных отношениях, только в постели мы спим, а в другое время не особо хватаем друг друга за интимные части тела. Мы любим друг друга, считаем красивыми и счастливыми. Обнимаемся, целуемся и с удовольствием проводим вместе время. Делаем приятное и ходим на свидания. Мечтаем о будущем и ссоримся из-за того, кто будет мыть посуду. Делимся радостями и печалями, поддерживаем друг друга. Просыпаемся раньше и смотрим, как спит партнер. Так что главное отличие — в сексе», — Алла, 35 лет.

«Наши отношения на расстоянии длятся три года, видимся раз в пару месяцев. Мы любим друг друга и хотим быть вместе. Когда мы вдвоем, это не похоть, а скорее прелюдия: объятья, поцелуи, объяснения в любви», — Наталья, 27 лет.

«Нам нравится проводить вместе время, играть в ролевые игры и заниматься общими хобби. У него сниженное либидо, из-за чего распались прошлые отношения, и он рад, что теперь можно об этом не думать. Он мой лучший друг, и я очень рада, что все получилось именно так», — Марина, 29 лет.

«Мы вместе семь лет, и секса толком не было ни разу. Я не люблю нежностей и объятий, а он считает, что секс в отношениях — не главное. У нас много общего, и это больше чем дружба. Мы вообще не думаем такими категориями, как-то, что любовь от дружбы отличается наличием секса», — Ольга, 34 года.

«Я не только асексуальна, но и полигамна. Основные отношения построены очень удачно, потому что мужчину не очень-то интересует секс как таковой. В других романах все тоже хорошо: я не ищу секса, зато готова дарить удовольствие другими способами. Словом, все довольны», — Яна, 32 года.

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