«Воссоединение не за горами?»: Виктория Дайнеко помирилась с бывшим мужем

О скандальном разводе Виктории Дайнеко в прошлом году писали многие СМИ. Пикантности ситуации добавлял тот факт, что музыкант Дмитрий Клейман , который младше певицы на 7 лет, подробно описал свои физические и моральные страдания, пережитые по ее вине. Но, к счастью, они смогли найти общий язык.

31-летняя поп-звезда Виктория Дайнеко не скрывала, что разрыв с барабанщиком Дмитрием Клейманом был для нее очень болезненным. Вместе они воспитывают дочку Лидию, но сохранить любовь им не удалось. У артистки были претензии к мужу — тот недостаточно зарабатывал, но «последней каплей» стала его неверность — звезда заявляла, что он изменил ей с ее подругой. Из нового выпуска программы «Ты не поверишь!» стало известно, что бывшие супруги наладили общение. Экс-муж Дайнеко оправдывается за интервью, в котором он раскритиковал ее. Оказывается, это случилось из-за сильной обиды: «Я поступил, конечно, некрасиво, как обиженный пацан. Я извинился… Понятно там — обида, эмоции, но сор из избы выносить не нужно было… Мы просто поняли, что хватит заниматься детским садом, пора воспитывать дочь и жить мирно».

Поклонники согласны с тем, что двум взрослым людям пора прекратить публично выяснять отношения и стараться больше времени уделять ребенку: «Ой, не думаю, что помирились прям, просто наладили общение ради дочки Лиды». «Воссоединение не за горами? Они были такой красивой парой…» «Хорошо, что перестали враждовать, это большой прорыв!» «Я бы рада была, если бы она нашла кого-то другого, мне не нравился этот Клейман». «Это ради ребенка они общаться начали, не могут же все время друг друга грязью поливать. Но явно не собираются вновь быть вместе».

Хотя фанаты и надеются на воссоединение бывших влюбленных, но те более трезво оценивают ситуацию. Дайнеко отмечает, что прошлое должно оставаться в прошлом, подчеркивая, что недостатка во внимании ухажеров не испытывает. А Клейман не исключает возможности вновь быть вместе.

В сети ранее уже обсуждали возможное воссоединение молодых людей, слухи об этом спровоцировала сама Виктория. Но недавно она дала понять, что пережила очередное любовное разочарование.