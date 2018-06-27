7 неписанных правил для жизни, к которой ты стремишься

Все вокруг говорят о том, что мужчина должен делать, чего — не должен, что «по-мужски», а что — нет. Жизнь каждого из нас заключена в некий кодекс, созданный непонятно кем, непонятно когда, и наша миссия как мужчин — следовать ему. И это неплохо, даже наоборот: вечное стремление приблизиться к абстрактному эталону придает нашей жизни высший смысл и большую привилегию. Но за всеми этими требованиями и нравоучениями хотелось бы прояснить, в чем же мужчина нуждается на самом деле. Не в чем его предназначение, а в чем заключены наши потребности и счастье. Ведь, если разобраться, желания мужчины напрямую связаны с его обязанностями. Противоречий тут нет: из одного вытекает другое. Поэтому счастливый мужчина — это всегда сильный мужчина, и чтобы доказать это, мы составили для тебя 7 неписанных правил, которые в совокупности составляют ту жизнь, к которой ты, скорее всего, стремишься.

1. Мужчина нуждается в приключениях

Понимай это как хочешь: приключения ли это в прямом смысле, когда ты мечтаешь проплыть вдоль Амазонку, отстреливаясь от пираний, или взобраться на Эверест, чтобы водрузить на его вершине флагшток со своей футболкой. Или, может быть, эти приключения представляют собой освоение чего-то нового в обычной жизни. Ведь быть открытым миру можно, не выезжая из своего города. Главное — иметь для этого желание. Знакомство с новыми людьми, активное хобби, курсы, мероприятия, тусовки — все, что способно хотя бы частично прервать рутину твоей жизни, от которой, к сожалению, не освобожден ни один современный мужчина. Худшее, что может быть для тебя, — это статичные декорации быта, ведь, потеряв интерес к разнообразию своей жизни, ты в конце концов потеряешь и ее смысл.

2. Мужчина нуждается в племени

Люди — это племенные существа. Человеку еще на ранней стадии развития было свойственно объединяться в группы, кланы и прочее, чтобы противостоять внешнему врагу. По большому счету сейчас ничего не изменилось. Эволюция берет верх в определении любых психологических предпосылок — меняются лишь формулировки. Некая клановость свойственна и современным мужчинам. Только теперь она оформлена в субкультуры или группы по интересам: любители футбола, рыбалки, ловли кузнечиков — да что угодно! Причастность к общему делу дает ощущение принадлежности к чему-то большому и значительному. К тому же первичный фактор защищенности никто не отменял. В среде единомышленников мужчина получает если не прямую защиту, то по крайней мере ощущение ее присутствия. Помимо этого, в рамках своего сообщества ты можешь получить эмоциональную компенсацию. Инстинкт самореализации, заложенный в мужчине, не всегда удается применить в работе. Зато это можно сделать в группе единомышленников, где существуют свои негласные правила и иерархия. Вдобавок это отличная возможность приобрести настоящих друзей. Важно только, чтобы твое сообщество несло пользу, а не наоборот. Когда-то парни находили эмоциональное прибежище в криминальных группировках. Но какими бы рыцарскими порывами они ни руководствовались, оправдать это вряд ли удастся.

3. Мужчина нуждается в физических нагрузках

Как бы ни пытались замаскировать свою лень противники спорта, жизнь мужчины не может считаться полноценной без физических нагрузок. Это не дань моде, глянцевому образцу или античному архетипу — мужчина должен выглядеть как древнегреческая скульптура не только для того, чтобы казаться успешным. Нет, потому что казаться успешным недостаточно — успешным необходимо быть. И важная миссия спорта как раз и заключена в том, чтобы наряду с физической силой привить силу духовную. Ведь внешняя привлекательность и физическая мощь дадут тебе ту самую уверенность, без которой ощущение счастья невозможно.

4. Мужчина нуждается в умении постоять за себя

Этот пункт закономерно вытекает из предыдущего. Когда речь заходит о физической силе, то в первую очередь имеется в виду умение защитить себя и своих близких. И наличие мускулов для этого может быть недостаточно. О единоборствах мы писали много. Какое из них подходит тебе, определить можешь ты сам. Мы лишь хотим напомнить, что смысл занятий боевыми искусствами заключается не только в освоении навыков самообороны, но и в поддержании спортивной формы, а главное, в приобретении внутренней уверенности в себе. Умение драться не означает, что в любом конфликте ты должен ставить точку крепким ударом в челюсть. Вовсе нет. Здесь скорее применима поговорка «хочешь мира — готовься к войне». Уверенность в собственных силах — лучший способ избежать драки, ведь эту уверенность может почувствовать и твой потенциальный обидчик. В любом случае занятие единоборствами — хороший способ получить эмоциональную разгрузку, что в совокупности с вышеуказанными преимуществами обеспечит тебе чувство спокойствия. 10 причин заниматься ММА 5. Мужчина нуждается в женщинах

Ну наконец-то мы добрались до твоей любимой темы! Женщины. Мы поместили их в пятый пункт нашего списка, но это не значит, что они занимают соответствующее место в нашей жизни. Вряд ли ты будешь спорить, что счастье мужчины возможно без женщин. По большому счету все, что мы делаем, имеет явный, а иногда и скрытый смысл окружить себя самыми прекрасными девушками. И мы не говорим только про отношения, брак или любовь. Это важные категории, но для мужчины имеет значение и взаимодействие с женщинами в широком смысле тоже: общение, флирт, секс. Даже если ты не являешься великим мастером съема, наличие красивых девушек рядом важно для придания стимула и азарта. Чем больше в твоем окружении будет интересных и сексуальных девушек, тем ярче и красочнее будет казаться твоя жизнь. И какими бы противоречивыми порой нам ни казались поступки женщин, нельзя не признать, что мир без них был бы невероятно скучным.

6. Мужчина нуждается в деньгах

Говорить с полной уверенностью, что счастье заключается в деньгах, мы не собираемся. Иначе этот пункт был бы единственным в нашем списке. Если счастье и завязано на деньгах, то лишь отчасти. Есть много богатых людей, которые не чувствуют себя удовлетворенными и счастливыми. Но более важно то, что ты с большим трудом встретишь совершенно нищего человека, который назвал бы себя счастливым. Давай только все эти разговоры о Диогене и буддистских монахах оставим для методичек по медитации или курсов «Как питаться энергией солнца». В жизни нормального человека потребностей гораздо больше, чем утреннее созерцание зари в позе лотоса. В конце концов, большинство из того, о чем мы написали выше, невозможно без денег. Деньги — это не самоцель и не источник счастья. В экономическом смысле деньги — это средство обмена, эквивалент труда. Так вот и в твоей жизни они играют промежуточную роль между обязательствами и удовольствием. Одно без другого невозможно, и обеспечивают этот обмен как раз деньги. С ними мужчина способен играть на своих условиях, получать необходимые для комфорта атрибуты жизни, а соответственно, и чувствовать себя более уверенно.

7. Мужчина нуждается в гармонии

Описать, что такое гармония, невозможно, поскольку каждый человек ощущает ее по-своему. Это как пытаться объяснить, почему тебе нравится тот или иной запах или цвет. Гармония не имеет заданных правил и формальных критериев; её невозможно измерить. Гармония — это ощущение, что ты движешься в правильном направлении и в полном соответствии со своими желаниями и принципами. Методология ее достижения до предела проста. Ты просто должен спросить себя: «Чего я хочу?». А потом делать это. Отсутствие гармонии, как правило, свидетельствует об обратном процессе.