«Через такое прошла, многим не снилось». Муж самой красивой болельщицы, оказавшейся порнозвездой, раскрыл ее прошлое

Напомним, красивую болельщицу заметили во время матча сборной России на чемпионате мира. Тогда её назвали самой красивой болельщицей национальной команды. Однако вскоре оказалось, что в Сети есть много фото и видео интимного характера с участием болельщицы.

Корреспондент « Комсомольской правды » пообщался с владельцем сети фитнес-клубов, которого называли мужем фанатки. Он сам опроверг факт брака с прославившейся девушкой.

«Одни пишут, что она мне жена, другие — любовница, это, конечно, не так. А я и не комментирую, зачем кому-то что-то доказывать», — рассказал мужчина.

Он рассказал, что девушка работает в одном из фитнес-клубов в Красногорске, куда часто заходит Анастасия Волочкова . Вместе с балериной болельщица Наташа запускала благотворительный проект «Зебренок».

Также мужчина рассказал, что Наташа является ярым любителем спорта, болеет за сборную России уже шесть лет и «объездила всю Европу» вслед за футболистами национальной команды.

По его словам, девушка не испугалась погромов в Марселе на прошлом Евро и продолжила посещать матчи сборной.

Также он рассказал об интимных снимках, которые обсуждают в Сети.

«Да, работала она моделью, снималась и в откровенных фотосессиях. Но вы грань между ню и порно знаете? Вот же. А некоторые стриптиз от проституции отличить не могут!», — отметил мужчина.

Он рассказал, что Наташа стала девушкой года в журнале «Playboy», что подтвердило издание. В дурной славе, обрушившейся на болельщицу, друг Наташи обвинил блогеров, которым «поперек горло встало, что она самая красивая фанатка».

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