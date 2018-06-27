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«Через такое прошла, многим не снилось». Муж самой красивой болельщицы, оказавшейся порнозвездой, раскрыл ее прошлое
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«Через такое прошла, многим не снилось». Муж самой красивой болельщицы, оказавшейся порнозвездой, раскрыл ее прошлое 

РИА «ФедералПресс» 57 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Напомним, красивую болельщицу заметили во время матча сборной России на чемпионате мира. Тогда её назвали самой красивой болельщицей национальной команды. Однако вскоре оказалось, что в Сети есть много фото и видео интимного характера с участием болельщицы.
Корреспондент «Комсомольской правды» пообщался с владельцем сети фитнес-клубов, которого называли мужем фанатки. Он сам опроверг факт брака с прославившейся девушкой.
«Одни пишут, что она мне жена, другие — любовница, это, конечно, не так. А я и не комментирую, зачем кому-то что-то доказывать», — рассказал мужчина.
Он рассказал, что девушка работает в одном из фитнес-клубов в Красногорске, куда часто заходит Анастасия Волочкова. Вместе с балериной болельщица Наташа запускала благотворительный проект «Зебренок».
Также мужчина рассказал, что Наташа является ярым любителем спорта, болеет за сборную России уже шесть лет и «объездила всю Европу» вслед за футболистами национальной команды.
По его словам, девушка не испугалась погромов в Марселе на прошлом Евро и продолжила посещать матчи сборной.
Также он рассказал об интимных снимках, которые обсуждают в Сети.
«Да, работала она моделью, снималась и в откровенных фотосессиях. Но вы грань между ню и порно знаете? Вот же. А некоторые стриптиз от проституции отличить не могут!», — отметил мужчина.
Он рассказал, что Наташа стала девушкой года в журнале «Playboy», что подтвердило издание. В дурной славе, обрушившейся на болельщицу, друг Наташи обвинил блогеров, которым «поперек горло встало, что она самая красивая фанатка».
Фото: pixabay.com
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