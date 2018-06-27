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Американка с мачете в руках добилась секса от бывшего и поплатилась
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Американка с мачете в руках добилась секса от бывшего и поплатилась 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
В американском городе Грейт-Фолс, штат Монтана, 19-летняя Саманта Рей Мирс (Samantha Ray Mears) угрозами заставила своего бывшего парня заняться с ней сексом. Об этом сообщил новостной ресурс KPAX.
Обвинение утверждает, что вооруженная мачете девушка пробралась в жилище возлюбленного, пока его не было дома. Когда он вернулся, Мирс набросилась на него с оружием, приказала раздеться и идти в кровать.
Пострадавший признался полицейским, что не смог убежать, так как боялся. Когда он выполнил приказы девушки, та залезла на него и изнасиловала. При этом, по словам мужчины, она не выпускала из рук мачете. После этого они поссорились, и потерпевший сделал вид, что звонит знакомому, а сам вызвал спасателей и смог медленно выйти из комнаты.
Он пожаловался полицейским, что Мирс сильно укусила его за руку, и продемонстрировал следы укуса, а также снимки девушки в кровати с мачете.
Мирс выдвинули обвинения в проникновении в чужой дом со взломом и вооруженном нападении, а также незаконном удерживании человека и нападении. Пока ничего неизвестно об обвинениях в преступлениях сексуального характера. Девушка может выйти под залог в 50 тысяч долларов.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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