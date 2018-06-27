6 крутых способов разнообразить секс

Секс-блогер Катя Сикрет продолжает делиться с The Challenger своими знаниями: на этот раз она рассуждает о том, как добавить в вашу сексуальную жизнь разнообразия, драйва и веселья.

— Каждый, у кого были долгие отношения, знает, что сексуальная жизнь пары не всегда находится на одном и том же уровне. Иногда хочется заниматься сексом по несколько раз в день, а иногда этого не случается месяцами.

Люди могут не хотеть секса из-за стресса, утомления, негативного опыта, от того, что голову занимают более насущные проблемы и интересы. Но иногда человеку просто становится скучно — и партнёр, прежде страстный и инициативный, всё чаще «отворачивается к стене». Самое время обсудить ситуацию. Главное — делать это в дружелюбной манере, ведь ваша цель не обвинить или оправдаться, а сделать вас 00обоих счастливее через разнообразный и классный секс.

А я расскажу, что может в этом помочь. Выбирайте, что откликается, обсуждайте и воплощайте!

Массаж и ароматерапия отлично подойдут для пробуждения чувственности. Попробуйте отнестись к процессу серьёзно: не просто помять пять минут шею партнёра с мыслью «интересно, она уже возбудилась?», а купить массажное масло, создать приятную атмосферу в спальне (комфортная температура, свечи, ароматические палочки, расслабляющая музыка). Сосредоточьтесь на прелюдии: пусть целью будет не последующий секс, а то, что происходит сейчас, ваш контакт с телом любимого человека.

Совместное принятие ванны тоже даёт широкий простор для творчества. У многих производителей интимной косметики в линейке есть классные штуки для водных игр. Например, можно обратить внимание на бренд Shunga, который представлен в большинстве крупных российских секс-шопов. Гель для ванны Shunga Lovebath — «Океанское искушение» — превращает воду в желе очень приятной констистенции и с чувственным запахом, который потом остаётся на коже. А еще, в этом геле намного приятнее заниматься сексом, чем просто в воде (вода смывает смазку и создает некомфортные ощущения).

Неожиданные локации и экстрим. У меня был парень, сексуальные отношения с которым спустя полгода стали казаться пресными. Технически всё было супер, но не хватало какой-то перчинки в спальне. Зато, когда мы выходили куда-то вместе, то буквально набрасывались друг на друга! Все эти спонтанные минеты и быстрый неистовый секс, когда кто-то стучит в дверцу кабинки в туалете, отлично разбавляют интимную жизнь и сближают пару. Локации могут быть самые разные: кафе, примерочная, пустой пляж, ваш припаркованный автомобиль — короче, всё, на что хватит смелости и фантазии. У меня, например, однажды был секс в букинистическом магазине! Главное — помните, что это всё-таки история про скрытую публичность: уважайте личное пространство других людей. Ну и соблюдайте, пожалуйста, технику безопасности.

Совместный просмотр порно. Очевидный способ, которого избегают многие пары из-за смущения и страха, что партнёр не поймёт. Я делала на эту тему опрос в своём канале, и около половины читателей признались, что отнеслись бы положительно, если бы партнёр предложил вместе посмотреть кино для взрослых. Главное — не давить, если встретите резкий отпор (ведь для кого-то это очень интимный процесс). Но если почувствуете интерес, дерзайте! Подойдёт что-то, возбуждающее вас обоих, или можно попробовать категорию, к которой хотите подтолкнуть любимого человека. Не забывайте про осторожность: не стоит врубать жёсткий BDSM или ролики со страпоном, если до этого вы не экспериментировали даже со шлепками.

И кстати, BDSM! Легкие вариации игр в подчинение способны изменить сексуальный контекст и не на шутку завести вас обоих. Плюс, с постоянным партнёром расслабиться и довериться будет намного проще. Начните с малого: завязывание глаз, ограничение подвижности, шлепки, жесткий секс. В секс-шопах продаются наборы БДСМ-абрибутики для новичков: наручники, повязки на глаза, перья для щекотки. Все эти штучки выполняют скорее декоративно-психологическую функцию: вы не сможете надёжно зафиксировать руки партнёра наручниками с розовым мехом или причинить боль милой многохвостовой плёткой, но почувствовать вкус процесса и понять, доставляет ли он кайф, получится. Осторожно: это затягивает.

Секс-игрушки. Если вы до сих пор думаете, что секс-игрушки — это огромные реалистичные фаллоимитаторы, спешу успокоить: индустрия секс-игрушек ушла далеко вперёд. Современные вибраторы привлекательных футуристичных форм и ярких цветов вызывают у большинства людей один позитив. Чтобы выбрать подходящую игрушку, спрашивайте у консультантов магазинов (если стесняетесь, можно онлайн) и читайте обзоры секс-блогеров (в инстаграме, например, о таком круто пишут Маша Чеснокова и Даша Березовская, а если читаете на английском, обратите внимание на Hey Epiphora и Сandy Snatch Reviews).

Я же в качестве идеи предлагаю попробовать игрушки для пар или с дистанционным управлением. Они придуманы специально, чтобы подарить новые эмоции обоим партнёрам.

Парные вибраторы помещаются во влагалище и стимулируют во время секса и и женщину, и мужчину.

Игрушки с дистанционным управлением позволяют партнёру поставить приложение на телефон и с него управлять вашим вибратором. Подобные модели выпускают we-vibe, magic motion, lelo и другие производители.

Ролевые игры. Как-то раз мой молодой человек попросил меня надеть «лук похотливой учительницы»: в ход пошли юбка-карандаш, чулки, белая блуза и туфли на шпильке. Я собрала волосы в хвост и надела очки в строгой чёрной оправе. Игра началась, как только я зашла в спальню: мы так органично вжились в роли, что в итоге получили один из самых ярких и бурных сексуальных опытов в нашей совместной жизни.

Многие люди отказываются от ролевых игр, потому что чувствуют себя как-то глупо, но попробуйте отключить голову и просто включиться в процесс. Секс в паре становится скучным, потому что теряется элемент игры: вы хорошо знаете тела друг друга и используете привычные сценарии. А возбуждает как раз ощущение новизны, запретности — так работает наш мозг. Не отказывайте себе в удовольствии арестовать любимую девушку или вылечить своего мужчину нетрадиционным способом. Секс-шопы сегодня предлагают костюмы на любой вкус, а некоторые варианты вы можете организовать самостоятельно: тот же «костюм учительницы» найдётся в гардеробе у большинства женщин.

Секс-тренинги. Раньше в России такое сложно было даже представить, но теперь всё больше людей осознают, что секс — это сфера, в которой нужно развиваться точно так же, как и во всех других. И я сейчас говорю не о занятиях по пикапу, а о семинарах, на которых людям помогают прокачать технику и достичь сексуального взаимопонимания в паре. Один из признанных лидеров в этой сфере — центр сексуального образования Secrets.

Как видите, вариантов разнообразить секс с партнёром масса, и я ещё не рассказываю про более смелые, вроде привлечения третьих людей, свинг и секс-вечеринки. Экспериментируйте! Вдохнуть жизнь в устоявшиеся сексуальные отношения — это намного круче, чем изменять любимому человеку.