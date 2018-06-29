На «Казань Арене» кореец сделал предложение возлюбленной 

Кореец сделал девушке предложение на стадионе «Казань Арена».
На YouTube канале KZNLIVE опубликовали ролик, на котором видно, как мужчина во время матча между сборными Германии и Южной Кореи подарил кольцо возлюбленной. Девушка явно не ожидала предложения, но не растерялась и приняла его. Примечательно, что мужчина в первую очередь «дал пять» друзьям, а затем только обнял невесту под аплодисменты болельщиков.
«Казань Арену» можно считать самым романтическим стадионом. Ранее на трибунах россиянин сделал предложение колумбийке.