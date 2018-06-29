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На «Казань Арене» кореец сделал предложение возлюбленной
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На «Казань Арене» кореец сделал предложение возлюбленной 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Кореец сделал девушке предложение на стадионе «Казань Арена».
На YouTube канале KZNLIVE опубликовали ролик, на котором видно, как мужчина во время матча между сборными Германии и Южной Кореи подарил кольцо возлюбленной. Девушка явно не ожидала предложения, но не растерялась и приняла его. Примечательно, что мужчина в первую очередь «дал пять» друзьям, а затем только обнял невесту под аплодисменты болельщиков.
«Казань Арену» можно считать самым романтическим стадионом. Ранее на трибунах россиянин сделал предложение колумбийке.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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