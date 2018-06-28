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«Счастлива до мозга костей!» Экс-супруга Радулова подтвердила беременность от женатого бизнесмена
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«Счастлива до мозга костей!» Экс-супруга Радулова подтвердила беременность от женатого бизнесмена 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Гимнастка Дарья Дмитриева беременна во второй раз — в этом она призналась у себя в Instagram.
25-летняя серебряная медалистка Олимпийских игр 2012 года была вынуждена рассказать о своей второй беременности, когда в СМИ появились публикации о том, что у нее якобы роман с представителем спецслужб, от которого она ждет ребенка. Переписку с журналистом она опубликовала у себя в Instagram в формате «карусели», объясняя, как все обстоит на самом деле.
Из переписки можно заключить, что Дарья действительно беременна и пока находится на небольшом сроке. Ее избранника зовут Игорь, он бизнесмен и занимается недвижимостью и юридической практикой, а вот информацию о его службе в ФСБ Дмитриева опровергает. Игорь действительно женат, однако с супругой, по словам спортсменки, давно не живет.
— пишет она в комментариях к посту.
В 2015 году Дарья Дмитриева вышла замуж за хоккеиста Александра Радулова, через несколько месяцев у них родился сын Макар. В 2017 году спортсмены расстались, и Дмитриева признавалась, что ошибалась в возлюбленном. Позже Радулова заставали за флиртом с Ольгой Бузовой.
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Фото:Instagram
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