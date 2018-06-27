СМИ: 25-летняя экс-супруга Александра Радулова гимнастка Дарья Дмитриева беременна во второй раз от женатого

Ровно год назад Дарья Дмитриева в своем Instagram объявила о разводе со своим супругом и отцом сына хоккеистом Александром Радуловым . Пара была в браке два года, в ноябре 2015 у них родился сын Макар. Тогда в своем посте Дмитриева намекнула, что причиной ее ухода от мужа стали его многочисленные измены. «Мне нравятся люди, которые не для всех», — писала тогда Дарья. Сейчас же портал Super.ru сообщает, что Дмитриева не только встретила свою новую любовь, но и уже ждет от него ребенка.

По информации журналистов, избранников Дарьи стал 30-летний сотрудник спецслужб Игорь Семченко. Но есть одна деталь: мужчина женат и воспитывает двоих детей. Кажется, Дмитриева забыла, что сама писала о таких мужчинах в прошлом году. Теперь гимнастка делится с фолловерами счастливыми фотографиями с мужчиной, при этом не показывая его лица. Комментариев относительно своей личной жизни Дарья пока не давала.

А ты бы смогла встречаться с женатым?

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Фото:Instagram