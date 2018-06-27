Ещё
СМИ: Бывшая жена хоккеиста Радулова беременна от женатого мужчины
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Бывшая жена хоккеиста Радулова беременна от женатого мужчины 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Бывшая жена нападающего клуба НХЛ «Даллас Старз» Александра Радулова гимнастка Дарья Дмитриева ждет ребенка от женатого сотрудника ФСБ, — утверждают «Дни.ру».
Поженившиеся летом 2015 года супруги развелись спустя два года. Разрыв сопровождался скандалом, поскольку Дарья по условиям брачного контракта осталась ни с чем и решила потрясти грязным бельем на публике в отместку.
Впрочем, вскоре гимнастка нашла нового спутника жизни. По слухам, сейчас она состоит в отношениях с 30-летним силовиком Игорем Семченко. Несмотря на то, что Игорь и Дарья вместе почти год, мужчина так и не оформил развод с женой. У супругов двое детей. Однако Дарью ничего не смущает: с супругой бойфренд не живет давно, поэтому скоро пара съедется и сыграет свадьбу.
Похоже, Дмитриева решила поторопить процесс — СМИ утверждают, что спортсменка ждет ребенка. Впрочем, на недавних фото с отдыха невозможно разглядеть изменений в фигуре Дарьи. Если она действительно ждет ребенка, срок беременности еще совсем невелик.
Наше тело — инструмент для воплощения желаний нематериальной души в материальном мире с помощью нематериального разума 💋 #простокрасивыйвид #оченькрасивый #rithmicgymnastic#dariadmitrieva #busia #1122
A post shared by DARIA DMITRIEVA (@busia_22) on  Apr 30, 2018 at 9:10am PDT  Пока бывшая жена устраивает личную жизнь, Александр Радулов тоже не теряется. Недавно хоккеиста застукали в ночном клубе с завидной невестой всея Руси Ольгой Бузовой — они провели ночь вместе.
Пятый канал: последние новости
Самая обаятельная и привлекательная, или Как найти мужа-иностранца на ЧМ-2018 Волочкова разболтала страшную причину разрыва с возлюбленным «У меня не железная психика» — актер Жидков объяснил внезапный разрыв с Соловьевой
Женский форум  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У жены не осталось подруг, с которыми бы я не…»60
Как выглядели российские звезды до пластики15
Женские недостатки, от которых мужчины без ума22
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»166
Названы «страшные» последствия отказа от курения58
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:33
Что известно о работе мозга
Здоровье
07:15
Самые нелепые требования музыкантов
Звёзды
00:04
Фанаты шутят над грудью Ратаковски
Звёзды
03:57
Спецслужбы учат видеть человека насквозь
Психология
09:47
Знаменитости, которые отреклись от своих родителей
Звёзды
13:28
Как выглядят дочки голливудских звезд
Звёзды Дети
00:39
Роза Сябитова разозлила фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение