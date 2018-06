СМИ: Бывшая жена хоккеиста Радулова беременна от женатого мужчины

Поженившиеся летом 2015 года супруги развелись спустя два года. Разрыв сопровождался скандалом, поскольку Дарья по условиям брачного контракта осталась ни с чем и решила потрясти грязным бельем на публике в отместку.

Впрочем, вскоре гимнастка нашла нового спутника жизни. По слухам, сейчас она состоит в отношениях с 30-летним силовиком Игорем Семченко. Несмотря на то, что Игорь и Дарья вместе почти год, мужчина так и не оформил развод с женой. У супругов двое детей. Однако Дарью ничего не смущает: с супругой бойфренд не живет давно, поэтому скоро пара съедется и сыграет свадьбу.

Похоже, Дмитриева решила поторопить процесс — СМИ утверждают, что спортсменка ждет ребенка. Впрочем, на недавних фото с отдыха невозможно разглядеть изменений в фигуре Дарьи. Если она действительно ждет ребенка, срок беременности еще совсем невелик.

Наше тело — инструмент для воплощения желаний нематериальной души в материальном мире с помощью нематериального разума 💋 #простокрасивыйвид #оченькрасивый #rithmicgymnastic#dariadmitrieva #busia #1122

A post shared by DARIA DMITRIEVA (@busia_22) on Apr 30, 2018 at 9:10am PDT Пока бывшая жена устраивает личную жизнь, Александр Радулов тоже не теряется. Недавно хоккеиста застукали в ночном клубе с завидной невестой всея Руси Ольгой Бузовой — они провели ночь вместе.