Вероника Изотова рассказала, почему развелась с Александром Панкратовым-Черным

Вероника Изотова родилась в семье известных актеров, поэтому никто не сомневался, что девочка пойдет по стопам родным. Первая ее роль в кино случилась, когда Веронике было всего 11 лет. Сразу после школы девушка поступила во ВГИК. И хотя ее родители развелись, когда Вероника была занята поступлением в университет, артистка все равно чувствовала любовь мамы и папы.

Личная жизнь актрисы не сразу сложилась удачно. Когда она училась во ВГИКЕ, Вероника познакомилась с Александром Панкратовым-Черным. «Познакомились в общей компании. Ну поразил он меня, обаял. Невозможно было устоять. Влюбилась. Мама моя его не слишком любила, может чувствовала что-то. Честно говоря, все наши отношения были какими-то несерьезными, странно и быстро все произошло», — вспоминает артистка.

Изотова не сразу узнала о том, что бывшая возлюбленная Александра родила ему сына. В итоге именно из-за экс-возлюбленной Вероника и Александр расстались, но спустя годы вновь встретились.

Вскоре после расставания с Панкратовым-Черным Вероника встретила другого мужчину, который через некоторое время стал ее мужем и отцом ее ребенка — Валентина Бубенцова. «Все было хорошо, но он был против того, чтобы я снималась, а я не могла жить без кино. Да, я любила семью, ребенка хотела, но без работы мне было плохо. Поэтому мы и расстались», — вспоминает Изотова. После развода она вновь встретила Панкратова-Черного и приняла его предложение выйти замуж.

"Это не был серьезный брак, мы прожили месяцев восемь. Он в шутку сделал предложение, я в шутку согласилась. И вот что получилось. Про Дину он знал, хорошо к ней относился, играл с ней и дружил с моим бывшим мужем, который почти каждый день приходил к дочери", — рассказывает Изотова. Валентин же на самом деле мечтал вернуть Веронику, что ему в итоге удалось чуть позже.

"Был мой день рождения, друг подарил мне букет, а Александр сильно разозлился. Мы сразу уехали из ресторана, а муж ударил меня по улицу. Это стало точкой. А до этого я узнала, что он мне изменяет. Я тогда пошла выяснять с ним отношения, он довел меня до такого состояния, что ударила его чайником. Тогда я не ушла от него, но все к этому шло", — вспоминает Изотова. Панкратов-Черный пытался вернуть Веронику, но актриса была непреклонна. Спустя 10 лет после развода с Александром бывший муж Изотовой Валентин предложил артистке начать сначала. Пара начала жить вместе и через некоторое время поженилась.