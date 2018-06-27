Загранпринцы: как найти мужа-иностранца на ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу — не просто спортивное событие. Он объединяет миллионы людей, на трибунах стадионов и фан-зонах оказываются не только любители игры. Многие российские девушки прямо сейчас ищут свою судьбу. Когда же еще ловить в свои сети иностранцев — толпы гостей из десятков стран сейчас живут в российских городах. А русские женщины всегда пользовались популярностью у заграничных принцев.

— Русских женщин любят все. Иностранцы обожают русских женщин, потому что по сравнению с их прагматичными соотечественницами русские женщины нежные, теплые и главное — они умеют любить. Что касается того, каких именно иностранцев искать, это дело вкуса: кто-то предпочитает европейцев, кто-то предпочитает арабов. Сейчас есть такая возможность, так что можно ходить и расставлять свои сети, — рассказывает успешная московская сваха Татьяна Тасуева.

Несмотря на то, что достойный и недостойный кавалер может встретиться в любой стране, многие российские девушки уверены — только за границей живут утонченные, любящие и обеспеченные господа. Последнее, к слову, сейчас проверить легко — билеты на матчи, дорога и проживание в России на время Чемпионата — не дешевое удовольствие. Те, кто приехал, или подкопили, или неплохо зарабатывают.

Однако, девушкам нужно помнить, что спортивные болельщики — народ безумный. Для некоторых футбол дороже всех женщин мира. Разве такого мужчину вы ищете?

«Первая теорема, которая не требует доказательств: не родись красивой, а родись активной. Вернее, стань активной — сама ищи себе мужа».

Итак, пора перейти к советам. Как же найти супруга на ЧМ-2018?

Сусанночка здесь совершенно права — сами женихи с лазурных берегов на голову не посыпятся.

— Если бы я имела такую задачу — познакомиться с человеком, то я подобрала бы себе какую-нибудь удобную одежду, отдаленно или не отдаленно напоминающую спортивную форму, и присматривала симпатичного парня, который не очень огалтелый, и глаза у него не безумные, а стреляют по сторонам. И тоже смотрела бы на него — встретились два взгляда — вот и все! Зацепились друг за друга, а потом уже языками зацепились, начали общаться жестами, привлекать к себе внимание — это очень интересно. Флирт вообще такая штука интересная красивая, — учит Татьяна Тасуева.

Важно отметить, что посетить футбольный матч на чемпионате мира на данный момнет уже удовольствие не из дешевых. Если только вы не покупали билет много ранее. Кроме того, есть риск, что ваша бесспорная красота не отвлечет ярого фаната от игры. Надежнее, пожалуй, отправиться на прогулку до или после игры, когда веселые болельщики пойдут праздновать победу. Проигрыш — тоже неплохо для будущей невесты: пусть в вашем обществе иностранный принц найдет утешение.

— Избранника можно найти и за пять минут, — заявляет Тасуева, — главное, встретиться с ним глазами и выделить в толпе человека, а потом уже развивать отношения. Любовь — это же такое дело. Амур запускает стрелы любви и попадает прямо в сердце.

Наиболее ответственные невесты готовят почву заранее — регистрируются на сайтах и форумах, посвященных чемпионату или просто международным знакомствам. Но для такого метода необходимы хотя бы поверхностные знания языка. В большинстве случаев достаточно бегло говорить по-английски. Тогда все получится.

ВНИМАНИЕ! Знакомства в интернете таят много угроз, и об этом забывать нельзя. Часто невесты ищут финансового благополучия в замужестве с иностранцем, а находят нахлебников. Попасть в лапы мошенников — не самая приятная альтернатива романтическому знакомству, согласны? Чтобы исключить такой риск, профессионал в международных знакомствах Татьяна Тасуева рекомендует поддерживать общение по скайпу, не скупиться на переводчика или специальные программы-транслейтеры. Всегда надежнее видеть и слышать настоящего человека.

Но даже познакомившись лично с загранпринцем, можно ошибиться.

— Мой первый муж очень приятный, даже интересный с виду мужчина. Он любит животных и детей, мило улыбается, имеет много друзей и вообще душа компании. Никто и никогда не заподозрит подобного, а те, кто был знаком с нами шапочно, никогда не поверит в мою историю. Он до сих пор один, но, говорит, пользуется сайтом знакомств. Периодически звонит, спрашивает, как дела, напоминает, что всегда любил и никогда не собирался со мной разводиться, — рассказывает о первом опыте брака с немцем Юлия Бар.

Юлия искала иностранного мужа в 17 лет вполне осознанно, но ей не повезло. После свадьбы в России пара переехала в Германию, где жизнь с властным взрослым мужчиной оказалась совсем не сладкой.

— Я сейчас вспоминаю свой первый брак как страшный сон. Полтора года психического (и не только) террора. Меня закрывали на ключ на кухне, и я выбивала стекло стулом, в меня швыряли вещами, у меня украли деньги, которые я держала в тумбочке на черный день, а потом на них же отправили приглядывать за престарелым свекром в санаторий, как сиделку. Я в одиночку отмывала огромные апартаменты и каждый день слушала, какая я ленивая и бесполезная, — делится Юлия.

Свою настоящую любовь она встретила много позже — тоже на сайте знакомств. На фото — влюбленные. К тому времени она, взяв кредит, оплатила свою учебу, смогла найти способ самостоятельно зарабатывать и жить так, как хотела сама, а не ее муж. Для этого Юлия пришлось пройти череду разочарований. Увы, они очень возможны — многие девушки совсем не представляют себе, что значит доверить жизнь незнакомому человеку из другой страны.

Опытная сваха Татьяна Тасуева важным пунктом инструкции по поиску мужа-иностранцы выделяет именно объективное восприятие вероятных перспектив.

— Во-первых, нужно определиться, насколько это вам нужно. Потому что это очень серьезно — переехать в другую страну, покинуть родину, играть на чужом поле и по чужим правилам. Опытные футболисты знают, что играть на чужом поле гораздо тяжелее, чем на своем. Девушка должна четко понимать, что там к маме уже не побежишь.

«Я женщина с шармом, не более. И ведь никто не догадывается, что я этот шарм сама себе сделала, выстроила».

Опытные специалисты по знакомствам часто повторяют своим клиентам — редко женщине удается реализовать все свои планы в отношениях с иностранцем. Одной красотой их не возьмешь и не изменишь.

— Девушка должна быть, конечно, образованной, симпатичной, не обязательно красивой, но милой, желательно и даже обязательно стройной. Потому что, если иностранец желает жениться, брать девушку с чужой территории, из другой страны, то конечно это должна быть если не королева, то принцесса, — учит Тасуева.

Кроме того, важно с умом сочетать требовательность и покладистость, быть интересной, но не слишком доступной. Для многих иностранцев важно, чтобы избранницу одобрила семья — поэтому будьте готовы следовать национальным традициям, быть скромной и послушной невесткой. Иначе, свадьбы можно и не дождаться. Так, горячие, казалось бы, итальянцы и испанцы традиционно согласовывают невест с матерями, и слово последних может быть решающим, несмотря на чувства и страсти.

Что касается перспектив со звездами футбола — даже для самых знойных красоток они почти недосягаемы.

— Надо быть реалистами. Конечно, всякое бывает, если очень постараться… Но звезды — они такие, они предпочитают где-то сходиться на своем небе, также предпочитают звезд, и об этом говорят таблоиды и журналы. Звезды любят звезд. И женятся обычно на звездах, — уверена Тасуева.

«Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их у нее — наша задача! Запомни это».

Итак, пора собрать все секреты в список. Что же нужно для удачного знакомства на ЧМ с хорошей перспективой на замужество?

Выглядеть как королева на приеме или звезда бурлеска не обязательно. Мужчинам нравятся милые и ухоженные женщины. Вашим главным оружием будет женственность и ласковая улыбка.

Ни в коем случае нельзя быть неряшливой, грубой, ругаться матом и пить напоказ русскую водку стаканами — с такой дамой погуляют, но замуж брать побоятся. Факт.

Искать мужа на стадионе во время матча — очень сложно. Лучше заводить знакомства на специальных ресурсах или в местах, где проводят время болельщики до и после игр.

Проявите максимальную внимательность при интернет-знакомствах — в сети много мошенников и опасных ненадежных типов.

Важно быть готовой к компромиссам — успешное знакомство и страсть — это не все. Нужно еще вместе жить на стыке двух культур — это сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Нужно знать, чего ждешь от отношений и говорить с избранником о них. Не станете же вы ждать предложения десятилетиями?

Обязательно узнайте важные данные о стране избранника, в идеале — подтяните язык — это значительно упростит общение и понимание.

Помните, как важно понравиться семье и друзьям избранника — в чужой стране вам не помешают союзники.

Не забывайте — самый красивый и горячий загранпринц окажется рано или поздно просто человеком. Как и все.

Напоследок хотелось бы добавить немного лирики.

Насколько красивой ни казалась бы вам жизнь других — сказки бывают только в книжках. Даже умнейшая Сусанна, если помните, других учила, а сама не знала, что ее ненаглядный Аркадий, найденный и прирученный по законам жанра, не был ей верен.

Кроме тактики, девушки, не выключайте сердце. Истинные чувства — редкость и ценность.