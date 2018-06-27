В Британии восстановили права гетеросексуальных пар

Верховный суд Великобритании приравнял «гражданские отношения» гетеросексуальных пар к полноценному браку, раньше закон распространялся лишь на пары гомосексуалистов.

Суд вынес вердикт о том, что закон 2004 года о гражданском партнерстве, который распространялся лишь на пары гомосексуалистов, противоречит Европейской конвенции о правах человека, передает РИА «Новости»

По решению суда, гетеросексуальные пары, решившие зарегистрировать гражданский союз, будут иметь равные с обычными семьями права в наследовании, налогообложении, и пенсионном обеспечении. Слушания в верховном суде инициировали в середине мая лондонцы Ребекка Стейнфелд и Чарльз Кейдан , которые несколько лет оспаривали в судах действия властей, отказывавшихся официально регистрировать их семилетние отношения. При этом пара не хочет заключать традиционный брак, утверждая, что он им не подходит.

Закон о легализации однополых браков получил королевскую санкцию и вступил в силу в середине июля 2013 года, однако для начала регистрации гомосексуальных браков необходимо было решить ряд бюрократических вопросов.

В частности, существовавшие на момент принятия закона электронные системы регистрации браков не позволяли указывать в качестве супругов людей одного пола, так что они потребовали перенастройки. Вслед за британским был принят аналогичный закон в Шотландии (там гомосексуальные браки начнут заключаться в августе).

Напомним, в июне 2014 года сообщалось, что британские консульства начнут регистрировать однополые союзы между поданными, проживающими в странах, где такие браки запрещены.