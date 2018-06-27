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Индиец подал на развод с женой из-за ее бороды
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Индиец подал на развод с женой из-за ее бороды 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / Ajit Solanki
В Индии мужчина подал на развод сразу после свадьбы, выяснив, что у его жены "растет борода" и что она говорит "мужским голосом", сообщает Times of India.
Мужчина, которого в заметке называют Рупеш (указано, что имя изменено), заявил суду, что не видел лица своей жены ни до свадьбы, ни во время церемонии (ее лицо было закрыто дупаттой — длинным индийским шарфом). Родственники невесты Рупеша не позволили ему посмотреть на нее.
"Когда я впервые увидел Рупу (имя также изменено — ред.), на ней был макияж. Проведя с ней неделю, я отправился в город на работу. Но когда я вернулся, то заметил, что она носит бороду, и еще понял, что ее голос похож на мужской", — объяснил Рупеш.
Когда он сообщил об этом родственникам со стороны жены, они объявили, что у него нет выбора, и ему придется жить с ней. В итоге, как отмечает Times of India, дело дошло до полиции, и Рупеш в итоге подал заявление о расторжении брака.
Адвокаты Рупы утверждают, что все претензии мужчины "лживы и ни на чем не основаны". Они также обвиняют членов семьи Рупеша в "психологических и физических пытках".
Выслушав обе стороны, суд отклонил заявление индийца о расторжении брака, заявив, что на таких условиях развод состояться не может.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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