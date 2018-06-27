«Ложка дегтя залетит в рот»: Анастасия Лисова описала женскую дружбу

Сложно переоценить значение близких людей рядом, но многие считают мужскую дружбу более крепкой, тогда как о женской ходят легенды. Некоторые уверены, что представительницы слабого пола вовсе не умеют дружить, объединяясь только с какой-то конкретной целью.

На днях одной из самых ярких участниц скандального шоу «Дом-2» Анастасии Лисовой исполнилось 28 лет. Поздравить ее пришли близкие приятельницы, которые осыпали девушку цветами и подарками. Знаменитость похвасталась презентами и вниманием, в котором купалась. Она решила немного рассказать о своих любимицах: «Очень важно каждой женщине иметь подруг! Настоящих, искренних, позитивных, жизнерадостных, мудрых, интересных, успешных подруг! Лучше сократить к минимуму общение вечно ноющих, страдающих, забирающих у вас вашу энергию и силы девушек. Мне кажется это чистой воды эгоизм с их стороны. Все должно быть в балансе. Понятное дело, жизнь не состоит только из пряников и конфет, ложка дегтя нет-нет, да залетит вам в рот. И подруги нужны, чтобы помочь вам посмотреть на ситуацию со стороны и мягко и грамотно из нее выйти. А не усугубить ее своим негативизмом, чтобы вы еще больше погрязли в свою проблему».

Примечательно, что Лисова праздновала 28-летие без мужчин — она не привела на встречу своего супруга Михаила, а также не приглашала на нее избранников своих подружек. Оказывается, так задумано специально, и на подобных встречах без представителей сильного пола «происходит концентрат женской энергии». Звезда «Дома-2» подчеркивает, что таким образом она со своими девочками обменивается позитивными эмоциями, которых хватает надолго.

Среди подписчиц много тех, кто может похвастаться наличием верных подруг, но некоторые считают откровенной наивностью считать, что женщины могут желать добра друг другу: «Класс, у меня только одна хорошая подруга, но я очень рада, что она у меня есть, близкий человек, это радует». «Не верю я эти дружбы, блеф все, жизнь научила, что подруг не бывает, пусть утверждают обратное, я основывают не только на своем опыте, но и на опыте многих других». «Настя, а вы не чувствуете зависти со стороны других женщин? Ведь не всем так повезло, как вам в жизни. Просто интересно». «Смешная, право, верит в женскую дружбу. Нет, ну если не знакомить с мужем, тогда да…» «Я верю, что могут женщины быть близки. Если это мама и дочка, сестры. Только в таком варианте, но никак не чужие». «Считаю, что женщины в большинстве своем очень завистливые, потому им сложно спокойно относиться к чужому успеху. Посему не верю в дружбу женскую, это миф для наивных».

Анастасия Лисова не считает, что нужно ограничивать себя в общении с подругами, но все же большую часть времени она проводит со своей семьей — дочкой Мирославой и мужем Михаилом, о знакомстве с которым она недавно рассказывала.