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ЧМ-2018 оставил россиянок без секса
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ЧМ-2018 оставил россиянок без секса 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Футбол оказывает существенное влияние на сексуальную жизнь болельщиков — а, следовательно, и их вторых половинок. Особенно ярко это проявляется в дни больших спортивных событий — таких, как ЧМ-2018.
В дни, когда проходят футбольные матчи, мужчины отказываются от близости со своими возлюбленными. А уж поражение любимой команды начисто отбивает у большинства представителей сильного пола охоту к сексу.
Около 80% фанатов мужского пола не могут даже думать о сексе после проигрыша своих кумиров. Но зато победа вызывает у 65% любителей футбола такой прилив энергии, что они обязательно направят ее на занятия любовью. Подробности интимной жизни фанатов приводит Life.ru со ссылкой на данные опроса, проведенного интернет-магазином «Платаномелон».
Побочным эффектом исследования оказалось крушение мифа о том, что мужчины постоянно думают о сексе. Выяснилось, что около 27% опрошенных, напротив, во время секса думают о футболе. А еще около 40% соглашаются заняться любовью только с условием — что они во время любовных утех смогут смотреть футбольный матч.
Dni.Ru писали о Наталье Немчиновой, которая обрела популярность после того, как иностранные фотографы засняли ее на церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Фото Натальи моментально облетело все мировые таблоиды, а в Сети ее называли самой красивой болельщицей. Чуть позже интернет-обыватели узнали в ней знаменитую актрису фильмов для взрослых.
Сама девушка заявила, что в порно никогда не снималась. По ее словам, откровенные снимки в сети — месть ее бывшего бойфренда.
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