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Вернуть алименты: суд встал на сторону обманутого женой казахстанца
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Вернуть алименты: суд встал на сторону обманутого женой казахстанца 

РИА Новости 2 часа назад
АСТАНА, 27 июн — РИА Новости. Суд в Костанае рассмотрел дело гражданина Казахстана, который спустя несколько лет узнал, что воспитывает чужого ребенка, сообщает Sputnik Казахстан.
Мужчина женился в 2012 году, однако три года спустя развелся. В браке у пары родилась дочь.
После развода мужчина не только ежемесячно выплачивал алименты на содержание ребенка, но и поддерживал с малышкой отношения — общался, забирал к себе на выходные.
В декабре 2017 года бывшая жена рассказала о предстоящем новом замужестве и попросила его отказаться от ребенка. Мужчина засомневался, действительно ли это его родная дочь. Анализ ДНК показал, что сомнения были не напрасны: настоящим отцом оказался другой человек.
Вскрывшаяся правда стала потрясением не только для мужчины, но и для его родителей, которые, разумеется, за эти годы успели привязаться к внучке.
Казахстанец обратился в суд, где потребовал взыскать с бывшей жены более 350 тысяч тенге, освободить его от обязанности выплачивать алименты, а также исключить из официальных документов сведения, что он является отцом.
Однако в суде стороны смогли примириться: мужчина отказался от своих требований, а его бывшая жена обязалась выплатить ему сумму необоснованного обогащения в размере 502 тысяч тенге (около 1,5 тысяч долларов).
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