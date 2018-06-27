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Женщина избила мужчину у пруда в Подмосковье
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Женщина избила мужчину у пруда в Подмосковье 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В подмосковном Одинцово возле пруда произошла массовая драка.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье-сегодня», дерущиеся были пьяными.
По словам очевидца, один парень облил другого, а тот испугался за свой айфон и ударил обидчика.
«Но тут в дело вмешалась жена парня. Она стала бить противника, потом к ней присоединилась другая женщина. Очень скоро все смешалось в кучу-малу», — рассказал он.
Местные жители тут же окрестили женщину в красном платье «терминатором в сарафане». По словам очевидцев, после потасовки у пруда женщины успели еще и подраться между собой. Они громко кричали и швыряли друг друга под автомобили.
На следующий день на место потасовки приехали полицейские, которые провели рейд на территории пруда.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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