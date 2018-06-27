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ЧМ-2018 лишил влюблённых секса
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ЧМ-2018 лишил влюблённых секса 

News.ru 2 часа назад
Масштабные спортивные события способны внести трещину в отношения между мужчиной и женщиной. Как выяснилось, самым «опасным» в этом смысле является Чемпионат мира по футболу.
К таким выводам пришли сотрудники Интернет-магазина Платаномелон (Platanomelón). Они задались вопросом, насколько сексуальная активность людей связана с футболом и сделали неожиданное открытие.
Оказывается, 80% респондентов отказываются от секса в случае проигрыша любимой команды. Если же сборная победит, на интимные отношения готовы 63% мужчин.
Таким образом, ЧМ «вреден» для семейных отношений, решили в магазине секс-игрушек.
Однако на этом заинтригованные сотрудники Интернет-магазина остановиться не могли. Они развеяли расхожий миф о том, что мужчины думают о сексе большую часть времени. В дни матчей женщины часто слышат от своих вторых «половинок» фразу «Сегодня футбольный матч», а это значит, что партнёр настолько захвачен футболом, что о сексе даже не может думать.
Согласно опросу, около 27% болельщиков думают о футболе в процессе интимной близости, а 37% вообще не будут заниматься любовью, если у них перед глазами не будет экрана, на котором транслируют матч. Кажется, отношения с женщиной вообще менее важны для представителей мужского пола, чем футбол. Это подтверждают цифры: 30% опрошенных признались, что притворяться на поле гораздо хуже, чем в постели с любимой.
Из исследования напрашивается вывод о том, что мужчины отдают себе отчёт в своей «пассивности» в период ЧМ. Выяснилось, что накануне крупных спортивных событий они массово закупаются в секс-шопах. Таким образом, они хотят порадовать подруг и «обезопасить» себя от секса, если любимая команда всё-таки проиграет.
Специалисты даже придумали специальный термин для данного феномена и назвали его эффектом «спортивного брауни» (brownie sports points).
Несмотря на весь юмор ситуации, исследователи предупреждают: чемпионат может серьёзно ухудшить отношения в паре.
По данным Интернет-магазина Platanomelón, самыми привлекательными считаются футболисты из южных стран. Самыми сексуальными респонденты признали испанцев.
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