В России унифицируют систему регистрации браков

По мнению властей, разработка централизованной системы для подобных учреждений позволит значительно облегчить и унифицировать работу десятков тысяч госслужащих. С октября 2018 года все они должны будут начать работу по универсальным стандартам.

Новый единый реестр упростит жизнь и рядовым гражданам: теперь документы для проведения различных процедур не придётся больше пересылать из одного органа в другой. Это значит, что любые операции будут занимать намного меньше времени.

Кроме того, создание единой системы позволит гражданам получать услуги в любом удобном ЗАГСе, без какой-либо привязки к территориальным единицам.

Вся статистика по работе российских ЗАГСов будет сразу доступна в сервисах электронного правительства — бумажная отчётность для федеральных органов власти уйдёт в прошлое.

Вместе с тем власти намерены отцифровать данные с бумажных книг начиная с 1926 года. Все исторические записи будут загружены в единую информационную систему.