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В России унифицируют систему регистрации браков
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В России унифицируют систему регистрации браков 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
В России введут единую облачную систему для всех органов записи актов гражданского состояния. Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, передаёт "РИА Новости".
По мнению властей, разработка централизованной системы для подобных учреждений позволит значительно облегчить и унифицировать работу десятков тысяч госслужащих. С октября 2018 года все они должны будут начать работу по универсальным стандартам.
Новый единый реестр упростит жизнь и рядовым гражданам: теперь документы для проведения различных процедур не придётся больше пересылать из одного органа в другой. Это значит, что любые операции будут занимать намного меньше времени.
Кроме того, создание единой системы позволит гражданам получать услуги в любом удобном ЗАГСе, без какой-либо привязки к территориальным единицам.
Вся статистика по работе российских ЗАГСов будет сразу доступна в сервисах электронного правительства — бумажная отчётность для федеральных органов власти уйдёт в прошлое.
Вместе с тем власти намерены отцифровать данные с бумажных книг начиная с 1926 года. Все исторические записи будут загружены в единую информационную систему.
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Женский форум
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