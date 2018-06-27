Мужчина сразу после свадьбы подал на развод с «бородатой женой»

Житель Индии после свадьбы обнаружил, что у жены «растет борода», а также присутствуют другие неженские черты, в связи с чем через неделю после торжества он подал на развод.

Во время праздничной церемонии и до нее мужчина не видел лица невесты, так оно было все время прикрыто дупаттой — длинным индийским шарфом. Однако под ним просматривался «тщательный макияж» девушки, поэтому будущий муж ничего дурного не заподозрил.

Но через несколько дней после свадьбы «муж заметил, что супруга носит бороду, и ее голос похож на мужской», передает Times of India.

Дело дошло до суда, который, выслушав обе стороны, отклонил заявление индийца о расторжении брака, заявив, что претензии мужчины не повод для развода.

Между тем адвокаты «бородатой» супруги утверждают, что ее муж и его родственники должны ответить за «психологические и физические пытки», которые испытывает молодая жена.