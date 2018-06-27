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Мужчина сразу после свадьбы подал на развод с «бородатой женой»
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Мужчина сразу после свадьбы подал на развод с «бородатой женой» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Житель Индии после свадьбы обнаружил, что у жены «растет борода», а также присутствуют другие неженские черты, в связи с чем через неделю после торжества он подал на развод.
Во время праздничной церемонии и до нее мужчина не видел лица невесты, так оно было все время прикрыто дупаттой — длинным индийским шарфом. Однако под ним просматривался «тщательный макияж» девушки, поэтому будущий муж ничего дурного не заподозрил.
Но через несколько дней после свадьбы «муж заметил, что супруга носит бороду, и ее голос похож на мужской», передает Times of India.
Дело дошло до суда, который, выслушав обе стороны, отклонил заявление индийца о расторжении брака, заявив, что претензии мужчины не повод для развода.
Между тем адвокаты «бородатой» супруги утверждают, что ее муж и его родственники должны ответить за «психологические и физические пытки», которые испытывает молодая жена.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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