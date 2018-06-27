Роботы и порноигры: каким окажется секс будущего

Технологии стремительно развиваются из года в год, что затрагивает в том числе и интимную сферу жизни человечества. Не исключено, что в недалеком будущем понятие «секс» претерпит некоторые изменения и не будет ограничиваться только сексуальной близостью между людьми.

Роботы

Секс-куклы уже далеко не новинка, а в некоторых странах даже заработали первые бордели с куклами вместо реальных девушек. Недалеко то время, когда таких «жриц любви» оснастят ИИ и они смогут с легкостью удовлетворять все желания человека. Их наверняка можно будет купить даже себе домой, менять внешность и «настраивать» под себя. Кому в таком случае потребуется прихотливая вторая половина, с которой постоянно нужно искать компромиссы и идти на уступки?

Виртуальная реальность

Эта сфера достаточно активно развивается, особенно среди геймеров. Порноигры уже реальность, хотя пока для этого преимущественно используются только VR-шлемы. Высока вероятность того, что вскоре мы увидим костюмы сверхправдоподобной виртуальной реальности, которые окажутся в состоянии имитировать прикосновения.

Расстояние

С появлением вышеупомянутых технологий людям не обязательно будет встречаться, чтобы удовлетворить друг друга, ведь этом станет возможным сделать на расстоянии. К примеру, некоторые компании уже показывают прототипы чувствительного нижнего белья, которое с помощью смартфона можно заставить вибрировать в нужных местах. И это только начало больших перемен.

Виртуальная проституция

Появление мобильной связи привело к развитию секса по телефону, интернета — интимных видеочатов. Очевидно, что упомянутые технологии спровоцируют возникновение виртуальной проституции. К тому же, такая сфера окажется еще и удобной, ведь обеспечит взаимную анонимность, защиту от ЗППП или нежелательной беременности.

“Сношение” мозга

Эта фраза в будущем может обрести буквальный смысл. Некоторые ученые обещают, что скорректированное понимание нейробиологии секса откроет ряд возможностей к прямой стимуляции мозга. Благодаря этому человек окажется в состоянии получать умопомрачительное сексуальное удовольствие без необходимости вступать в физический контакт. К примеру, уже хотят выпустить обруч для головы, способный откликаться на мозговые волны носителя.

Фармацевтический рынок

Медицина тоже не стоит на месте, и уже появляются первые противозачаточные для мужчин. Кроме того, высока вероятность появления «виагры для женщин», ведь появление препаратов, способных лечить женскую половую дисфункцию, лишь вопрос времени. Контрацепция в «мире будущего» тоже может обрести совершенно другой вид.]]>