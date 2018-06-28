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Признаки того, что партнер вас обманывает
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Признаки того, что партнер вас обманывает 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из сериала "Измены"
Выяснить, что партнер обманывает вас, конечно весьма неприятно. Но все же лучше узнать об измене, чем тратить драгоценное время на отношения, которые обречены.
Исследователи опросили более 1000 пар и выяснили, что именно в поведении второй половины заставило бы большинство людей подозревать их в измене.
Весьма неоднозначный признак возможного адюльтера — внезапное внимание к собственной внешности. Нет, никто не призывает не следить за собой. Но, как считают некоторые опрошенные, возникшее вдруг желание партнера сменить парфюм, начать пользоваться автозагаром или надевать не приемлемые ранее вещи, может говорить о том, что он вам изменяет.
Очевидным признаком возможного обмана также считают частые вечерние встречи с друзьями или коллегами по работе.
Настораживают и внезапное повышенное сексуальное влечение потенциального обманщика к своему партнеру. Некоторые считают, что таким образом изменщик заглаживает свою вину перед ним.
Внезапно возросшие траты одного из партнеров, не касающиеся общих покупок и планов (счета за гостиницу, чеки из ресторанов и т.п.) также должны заставить задуматься.
И это не все признаки, по которым, согласно опросу можно уличить партнера в измене. Вот самые распространенные из них:
  • Частые звонки или сообщения в позднее время
  • Внезапные частые задержки на работе
  • Появление новых «друзей», которых вы не знаете, но с которыми часто проводит время ваш партнер
  • Изменение стиля в одежде, новые привычки
  • Наличие более одного аккаунта в социальных сетях
  • Отключение личного телефона по ночам
  • Появление новых предпочтений в сексе
  • Партнер начинает делать вам неожиданные и дорогие подарки «просто так»
Согласно опросу, 48% респондентов признались, что никогда не смогли бы простить измену, 39% — попытались бы спасти отношения, а остальные не смогли ответить, как поступили бы в данной ситуации.
Кстати, подавляющее большинство опрошенных людей (79%) без угрызений совести проверили бы телефон партнера, если бы подозревали его в измене.
Женский форум
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