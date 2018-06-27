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Старший сын Яны Рудковской закрутил роман с юной спортсменкой
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Старший сын Яны Рудковской закрутил роман с юной спортсменкой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Старших сыновей Андрея и Николая Яна Рудковская родила в браке с бизнесменом Виктором Батуриным. Правда, даже общие дети не спасли семью от распада. Расставание было тяжелым и долгим с обвинениями друг друга в том числе через СМИ. Впрочем, былые обиды давно забыты, сегодня Рудковская счастлива в браке с Евгением Плющенко, которому удалось найти общий язык со взрослыми сыновьями своей супруги. Оба — талантливые и целеустремленные.
15-летний Николай, например, занимается музыкой и выступает под псевдонимом Kolyas. Личную жизнь молодой человек скрывает от общественности, однако журналистам удалось выяснить, что молодой человек встречается со школьницей Алисой Швец. Не так давно девушка закончила девятый класс, ее воспитывает мама-журналистка, а в свободное от учебы время барышня занимается акробатикой, — сообщает Super.ru. Судя по фотографиям в соцсетях, влюбленные счастливы вместе.
Николай Батурин и Алиса Швец/Фото: социальные сети
А вот одобряет ли выбор сына Яна Рудковская — неизвестно. Сам Николай рассказывал, что мама у него строгая, иногда парню за проступки приходится находиться под домашним арестом. Что касается его отца Виктора Батурина, то Николай признавался, что с папой, несмотря на все сложности, у него сохранились прекрасные отношения.
В свободное от учебы время 15-летняя Алиса Швец занимается акробатикой/Фото: социальные сети
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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