Жены подают на развод чаще, чем мужья

Исследователи из американского Университета Мичигана пришли к выводу, что женщины больше недовольны семейной жизнью, чем мужчины, и вдвое чаще подают на развод.

Анна Иотко, психолог:

— Мужчины чаще ищут сложные пути, ставят амбициозные цели, стремятся к недостижимому социальному статусу. А женщине нужно каждый день слышать о том, какая она красивая и как ее любят. Мужчины считают, что свадьба — уже признак любви. В итоге женщины испытывают дефицит внимания. Рекомендую провести эксперимент: хотя бы три раза в день писать своей жене СМС с комплиментами. Большинство женщин очень скоро расцветут, поскольку многим достаточно слов, чтобы вдохновиться своим мужем.

Ирина Половинкина, студентка:

— Неудивительно! Мужчины становятся все ленивее. От них не дождешься ни помощи по дому, ни тепла. Я считаю, что женщина должна быть хранительницей домашнего очага, создавать уют и рожать детей. Но в современных реалиях приходится идти учиться и работать, чтобы потом суметь взять на себя все бытовые заботы.

— От страны к стране этот показатель меняется, и верно данное утверждение лишь в государствах христианской цивилизации. Для женщины брак — это вещь, которая очень сильно завязана на материальных, финансовых вещах. И когда женщина выходит замуж за успешного и богатого мужчину, то она предполагает, что он останется таким на протяжении всей жизни. А потом — жизнь же длинная — оказывается, что во время ухаживаний мужчина вел себя более щедро, чем обычно. Распускал хвост, как павлин. И поддерживать свое поведение на протяжении всего времени отношений он просто не может. Поэтому женщины нередко чувствуют себя обманутыми. Отсюда и возникает это недовольство. А мужчина меньше разочаровывается, потому что он заранее знал расстановку сил, и эффект обманутых ожиданий на него не распространяется.

Елена Сусова, певица:

— Настоящих мужчин сейчас осталось очень мало. Любая женщина должна знать, что у нее есть защита, надежда и опора. Молодые девчонки стараются как можно дольше оттягивать замужество. Алкоголь и наркомания, особенно в глубинке, приводят к тому, что все держится на женщинах. Часто жена тащит все на себе ради детей и семейного счастья. Нужно понимать, что семья — это огромный труд, все время нужно работать над собой и договариваться.

Андрей Гвоздилин, фрезеровщик:

— Проблемы женщин в том, что они многого хотят. Как ни старайся, им мало. Мужик кормит, одевает — все равно недовольны. Да, они готовят, убирают, но так должно быть. Женщина ведет дом, мужчина зарабатывает — так заведено.